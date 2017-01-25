Каролина Костнер: забытая акварель

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ровно десять лет назад за считанные дни до начала Олимпийских игр в Турине после продолжительных и крайне неоднозначных дебатов Италия выбрала знаменосцем своей команды Каролину Костнер. 19-летняя и еще ничего не выигравшая в своей жизни девчушка опередила в том голосовании таких грандов итальянского спорта, как Армин Цоггелер, Стефания Бельмондо и Джорджо Рокка. В комментарии по этому поводу я тогда написала, что в этом выборе нет ровным счетом ничего удивительного: очень многие итальянцы уже тогда видели в Каролине фигуристку, способную превратить свою карьеру в эпоху подобно тому, как задолго до этого подобное удалось одной из величайших звезд современности, двукратной олимпийской чемпионке Катарине Витт.

Тогда я разумеется не могла знать о том, до какой степени близко к судьбе Витт пройдет жизненная канва Каролины. Те туринские Игры стали для итальянки неудачными, но уже через год Костнер завоевала первый из своих пяти высших европейских титулов, которых впоследствии насчитается пять. В 2012-м она стала чемпионкой мира. Еще через два года завоевала олимпийскую бронзу на Играх в Сочи, причем каталась так, что очевидцы не сомневались: если бы та Олимпиада проводилась в Италии, с таким катанием Каролина наверняка бы стала чемпионкой.

Потом началась куда менее удачная полоса. После бронзы, завоеванной на мировом первенстве в Саитаме, итальянка объявила было о завершении карьеры, но, поразмыслив, взяла годичный перерыв. В том числе для того, чтобы как следует отдохнув, принять главное для себя решение — возвращаться в спорт, или нет. А когда через год решила вернуться и возобновила тренировки, последовала нелепейшая дисквалификация: якобы Костнер содействовала своему тогдашнему бойфренду, олимпийскому чемпиону-2008 по спортивной ходьбе Алексу Шварцеру в употреблении им запрещенных фармакологических препаратов.

Пережить тот период оказалось крайне непросто. Из кумира, которому поклонялась вся Италия, Костнер в одночасье превратилась чуть ли не в преступницу, в которую считал своим долгом кинуть комок грязи каждый сплетник.

Нечто похожее в 1989-м переживала и Витт: после крушения Берлинской стены ее одну из первых немецкие СМИ обвинили в сотрудничестве с органами национальной госбезопасности, и началась откровенная травля.

В подобных ситуациях возвращение в спорт — к единственной досконально знакомой профессии — как терапия. Просто в 1994-м у Витт так и не получилось сделать возвращение триумфальным. Максимум, чего она сумела тогда добиться — опередила на немецком чемпионате Марину Кильманн в борьбе за единственную доступную вакансию на место в сборной и получила право выступить в предолимпийском чемпионате Европы в Копенгагене. Но там же были развеяны и все иллюзии: двукратная чемпионка Олимпийских игр, четырехкратная — мира и шестикратная — континента осталась восьмой.

Понятно, что ситуация Костнер все-таки была иной: перерыв в выступлениях составил у итальянки не шесть лет, как это было в случае с Витт, а всего три. И тем не менее итальянка не была застрахована от фиаско: все-таки с момента ее олимпийского выступления в женском одиночном катании изменилось слишком многое, чтобы рассчитывать на успех при не самом сложном наборе прыжков.

За день до начала соревнований в Остраве я спросила у нынешнего тренера итальянки Алексея Мишина, готова ли Каролина к тому, что уже в короткой программе может сокрушительно проиграть? «Она наверняка думала об этом, — ответил тренер. Готова ли? Я не знаю…».

Если представить все лучшее, что когда-либо существовало в мировом фигурном катании одним цельным живописным полотном, все акварельные оттенки и переходы света я отдала бы Костнер. Просто акварель — едва осязаемая субстанция. Наверное, поэтому программы харизматичной итальянки абсолютно нетелегеничны: выглядят сквозь экран как мутноватая ксерокопия шедевра — не более. Захватывает лишь живое впечатление, причем настолько, что кто-то из российских тренеров однажды сказал в адрес Каролины: «Когда видишь ее катание “живьем”, прощаешь любые ошибки».

Возможно, как раз в этом кроется причина того, что слова «мечтаю кататься, как Каролина» я слышала в разное время от Аделины Сотниковой, от Анны Погорилой, от Марии Сотсковой.

В Остраве на лед вернулась прежняя Костнер — со скольжением, больше напоминающим стремительный полет, с прыжками, к которым благодаря Мишину вернулись четкость и графичность, с новыми вращениями и привычно изысканным платьем. Выступлению недоставало эмоций, но все эмоции своей подопечной до поры до времени наотрез запретил Мишин, как никто понимающий, чем может быть чревата для спортсменки даже крошечная потеря концентрации.

Собственно в этом и крылась причина абсолютнейшего парадокса: оценка за компоненты программы оказалась у пятикратной чемпионки Европы ниже, нежели оценка за технику.

Сумма, полученная Каролиной за короткую программу, составила 72,40. Не предел (личный рекорд Костнер на чемпионате мира-2014 составил 77,24), но с такими баллами в финале недавнего «Гран-при» при целом ряде выдающихся прокатов сильнейших фигуристок мира это было бы пятым результатом.

До начала выступлений сильнейшей группы спортсменок, в которую попали все россиянки, результат Костнер так и оставался первым: ближайшая преследовательница, француженка Лорен Лекавалье шла с отставанием почти в десять баллов. Итальянку, конечно же, должны были обходить и Анна Погорилая, и Мария Сотскова — и уж тем более Евгения Медведева: более сложные каскады давали каждой из трех спортсменок более двух баллов изначального гандикапа. У Медведевой каскад стоял к тому же во второй половине программы, как и два других прыжка. Это и была та «новая реальность» женского одиночного катания, с которой неизбежно должна была столкнуться Костнер, вернувшись в спорт: стремление спортсменок не просто успешно выполнить обусловленные правилами прыжки, но выжать из программы абсолютный технический максимум.

Главный вопрос, который решался в сильнейшей разминке, сводился, собственно, к тому, сумеет ли пятикратная чемпионка Европы удержаться в тройке, или нет. Гонку за лидером открыла Погорилая — и преуспела: 74,39 стал для россиянки лучшим в карьере результатом.

Мария Сотскова, ворвавшаяся в этом сезоне в элиту взрослого катания, брала другим. Как сказала о ней после чемпионата России Алла Шеховцова — одна из наиболее опытных судей, совершенно невозможно не поддаться очарованию, когда фигуристка до такой степени не похожа ни на кого другого ни пластикой, ни телосложением, ни удивительной манерой катания — девичьей, но при этом абсолютно зрелой.

Итоговый результат Сотсковой за техническую часть короткой программы составил почти на три балла выше, чем у Костнер, но примерно столько же Мария предсказуемо недобрала в части второй оценки. Она проиграла итальянке 0,23, хотя слово «проиграла» совершенно не отражало истинной картины происходящего. На самом деле дебютантка за две с половиной минуты своего катания приобрела в глазах публики и судей гораздо больше, чем иным спортсменкам удается за несколько лет катания.

Ну, а Евгения Медведева завершила этот потрясающий спектакль, как и полагается лидеру — по-королевски!

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Остравы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Острава. «Остравар-Арена». 25 января. Женщины. Короткая программа.

1. МЕДВЕДЕВА — 78,92.

2. ПОГОРИЛАЯ — 74,39.

3. Костнер (Италия) — 72,40.

4 СОТСКОВА — 72,17.