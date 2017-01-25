Фигуристка Медведева рассчитывала побить мировой рекорд в короткой программе на ЧЕ

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Медведева занимает первое место по итогам короткой программы. Спортсменка, которой принадлежит мировой рекорд (79,21 балла), показала результат 78,92 балла.

«Хотелось побить оценки, которые были установлены в финале Гран-при, но немного не получилось. Скорее всего — это из-за компонентов. Но в целом своим прокатом я довольна, как и оценками», — сказала Медведева.

Второе место занимает еще одна россиянка Анна Погорилая, показавшая свой лучший результат в сезоне (74,39), третье — итальянка Каролина Костнер (72,40).

Произвольную программу спортсменки представят в пятницу.