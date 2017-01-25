Фигуристка Сотскова признала, что Костнер заслуженно опережает ее на ЧЕ
ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Мария Сотскова признала, что итальянка Каролина Костнер заслуженно опережает ее по результатам короткой программы на чемпионате Европы в чешской Остраве. Об этом Сотскова заявила журналистам.
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Сотскова набрала 72,17 балла, впервые преодолев отметку в 70 баллов на международных соревнованиях. Она занимает четвертое место, уступая соотечественницам Евгении Медведевой и Анне Погорилой, а также Костнер.
«Каролина достойно обыграла меня, считаю ее катание эталоном. Ее сегодняшний прокат я не видела, но результатами не удивлена. Если сравнивать меня и Костнер, то у нее более матерое катание», — сказала Сотскова.
«Я довольна, что мне удалось чисто откатать программу, по эмоциям тоже, считаю, удалось передать максимум», — добавила фигуристка.
Произвольная программа состоится в пятницу.
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