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25 января 2017, 18:42 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на ЧЕ-2017 в Чехии

ОСТРАВА (Чехия), 25 янв — Р-Спорт. Действующая чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве.

Действующая чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения <span class=error>Медведева</span> лидирует после короткой программы на чемпионате Европы 2017 года который проходит в чешской <span class=error>Остраве</span>. Увеличить
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В среду Медведева по итогам короткой программы показала результат 78,92 балла. Второй стала еще одна представительница России Анна Погорилая (74,39), третье место заняла итальянка Каролина Костнер (72,40).

Еще одна россиянка Мария Сотскова показала четвертый результат — 72,17 балла.

Произвольную программу фигуристки представят в пятницу.
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Фигуристка Медведева рассчитывала побить мировой рекорд в короткой программе на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что на чемпионате Европы в Остраве она рассчитывала побить мировой рекорд в короткой программе. Об этом она сказала журналистам.
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