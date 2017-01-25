Фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на ЧЕ-2017 в Чехии

ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что на чемпионате Европы в Остраве она рассчитывала побить мировой рекорд в короткой программе. Об этом она сказала журналистам.