Фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на ЧЕ-2017 в Чехии
ОСТРАВА (Чехия), 25 янв —
Р-Спорт. Действующая чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве.
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В среду Медведева по итогам короткой программы показала результат 78,92 балла. Второй стала еще одна представительница России Анна Погорилая (74,39), третье место заняла итальянка Каролина Костнер (72,40).
Еще одна россиянка Мария Сотскова показала четвертый результат — 72,17 балла.
Произвольную программу фигуристки представят в пятницу.
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