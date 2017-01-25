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25 января 2017, 18:41 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Погорилая заявила, что для нее не принципиально победить Костнер на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Анна Погорилая заявила, что для нее не принципиально быть выше итальянки Каролины Костнер на чемпионате Европы в Остраве. Об этом Погорилая сказала журналистам.

Спортсменка в короткой программе показала свой лучший результат в сезоне — 7439. Увеличить
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Погорилая занимает второе место в короткой программе, превосходя Костнер на 1,99 балла.

«Для меня вообще не принципиально обыграть Костнер. По элементам, возможно, между нами и есть разница, но в катании она абсолютная чемпионка. Я могу взять у любого спортсмена что-то хорошее, но чисто копировать я не могу», — отметила Погорилая.

Погорилая показала свой лучший результат в сезоне — 74,39.
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