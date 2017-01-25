Фигуристка Погорилая заявила, что для нее не принципиально победить Костнер на ЧЕ
ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Анна Погорилая заявила, что для нее не принципиально быть выше итальянки Каролины Костнер на чемпионате Европы в Остраве. Об этом Погорилая сказала журналистам.
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Погорилая занимает второе место в короткой программе, превосходя Костнер на 1,99 балла.
«Для меня вообще не принципиально обыграть Костнер. По элементам, возможно, между нами и есть разница, но в катании она абсолютная чемпионка. Я могу взять у любого спортсмена
Погорилая показала свой лучший результат в сезоне — 74,39.
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