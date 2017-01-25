Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в чешской Остраве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Состав российской сборной был определен по итогам декабрьского чемпионата страны в Челябинске. В одиночном катании выступят Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Самарин, Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая. В парном катании заявлены Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, в танцах на льду — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Все спортсмены — призеры чемпионата России, получив право выступить в Остраве по спортивному принципу. Исключение составляет лишь Погорилая, которая в Челябинске осталась четвертой, однако заменила серебряного призера чемпионата страны Алину Загитову, по возрасту не имеющую права участвовать во взрослых соревнованиях.

Медведева и пара Тарасова/Морозов в декабре победили на главном турнире первой половины сезона — финале серии «Гран- при» во французском Марселе. В женском катании россиянки могут рассчитывать в Остраве на несколько призовых мест, учитывая, что Погорилая в Марселе стала третьей, а второе место досталось японке Сатоко Мияхаре. Выступила в финале и Сотскова, которая стала пятой, уступив четвертую строчку канадке Кейтлин Осмонд.

Конкуренцию россиянкам способна составить 29-летняя итальянка Каролина Костнер — чемпионка мира 2012 года и пятикратная чемпионка Европы. После Олимпиады в Сочи, где Костнер выиграла бронзовую медаль, она приостановила карьеру, получив затем 16-месячную дисквалификацию за лжесвидетельство по делу об обвинении в употреблении допинга бывшего жениха, ходока Алекса Швацера. Помогает Костнер вернуться в элиту женского катания знаменитый российский специалист Алексей Мишин.

Возвращение Столбовой и Климова

В парном катании в финальной шестерке финала «Гран-при» из европейцев также оказались лишь представители России — Забияко и Энберт заняли четвертое место. Могут рассчитывать на успех в Остраве и олимпийские чемпионы Сочи в команде и вице-чемпионы Игр в парном катании Столбова и Климов, которые пропустили первую часть сезона из-за травмы партнерши. Однако главные фавориты чемпионата Европы в этом виде — Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, пропустившие турнир в Марселе из-за травмы Савченко.

В танцах на льду главные претенденты на победу — французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, победители двух последних чемпионатов мира и Европы. В Марселе они были вторыми, уступив лишь олимпийским чемпионам из Канады Тессе Вирту и Скотту Моиру. Четвертая строчка — у Бобровой и Соловьева, которые будут претендовать на медали — наряду с итальянцами Анной Каппеллини и Лукой Ланотте.

В мужском катании российские фигуристы в нынешнем сезоне успехов не добивались, не сумев попасть в шестерку финалистов «Гран-при». Лучший результат на отборочных этапах показал опытный Сергей Воронов, однако на чемпионате России он остался лишь седьмым и в Остраву не поедет. Главный фаворит в этом виде — чемпион мира и Европы испанец Хавьер Фернандес.

70 одиночников и 48 пар

Всего на чемпионате Европы выступят 36 мужчин, 34 женщины, 18 спортивных пар и 30 танцевальных дуэтов, причем лишь сборная России представлена максимальной квотой — по три участника в каждом виде программы. Соревнования откроются в среду короткими программами у женщин и пар, 26 января состоится короткая программа в танцах и определятся победители в парном катании. 27 января пройдет короткая программа у мужчин и произвольная — у женщин, на 28 января будут подведены итоги в танцах и мужском катании.

Чемпионат Европы пройдет на «ЧЕЗ-Арене» в Остраве, где проводит домашние матчи местный хоккейный клуб «Витковице».

В прошлом году чемпионат Европы состоялся в словацкой Братиславе и завершился победами Фернандеса, Медведевой, Пападакис и Сизерона, а также российской спортивной пары Татьяна Волосожар/Максим Траньков, которые в феврале ожидают ребенка и пропускают нынешний сезон.