Острава-2017. Нервные и система

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Идти на жеребьевку с последующей пресс-конференцией Каролине Костнер запретил ее тренер Алексей Мишин. Как и общаться с журналистами. Как и вообще проводить на катке какое-то время сверх того, что необходимо для тренировок. Мишин был первым, кого я встретила, спустившись в отеле на завтрак, и пока спросонья пыталась сообразить, отобрался ли кто-то из учеников заслуженного тренера на чемпионат Европы, профессор фигурного катания с усмешкой показал аккредитацию. В графе «страна» а ней значилось: Italy.

— Каролина сейчас не в той ситуации, чтобы расходовать нервную энергию направо и налево, — пояснил он. — Физически она находится в неплохом состоянии, но для того, чтобы стопроцентно реализовать все то, что нам с ней удалось наработать, нужно быть очень эмоционально собранным.

— Чтобы не получилось так, как с Мао Асадой, которая стала на национальном чемпионате 12-й и не попала в команду?

— Именно. Поэтому я и стараюсь все предусмотреть. Взрослые спортсменки — это ведь совсем другая история, нежели маленькие девочки. Здесь все гораздо сложнее.

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ПОЭТОМУ ВАЖЕН КАЖДЫЙ БАЛЛ

Костнер, безусловно — главная интрига женского турнира. В соперницах у итальянки сразу три российских спортсменки, каждая из которых вполне способна опередить пятикратную чемпионку Европы. Поэтому важен каждый балл — начиная с короткой программы.

Схожая ситуация в парном катании. Алена Савченко/Бруно Массо, не сумевшие выступить в финале «Гран-при» в декабре из-за травмы партнерши, даже не стали селиться в официальном отеле для спортсменов. Предпочли тренерский — в пятнадцати минутах езды от катка. Причина заключалась в том же самом психологическом комфорте: вместе с Аленой в Остраву приехал ее супруг Лайам, поэтому и было решено поселиться в отель всем коллективом — с тренерами и «группой поддержки».

От травмы спортсменка почти полностью оправилась, но понятно, что рисковать и кататься в полную силу (то есть включать в программу все наиболее сложные элементы) дуэт в Остраве не будет. Зная характер Алены вряд ли придется удивляться, если пара в последний момент изменит озвученную тактику, но на самом деле никакой нужды в том, чтобы прыгать выше головы, у немецкого дуэта нет: даже стандартного набора элементов должно хватить, чтобы на равных конкурировать с двумя сильнейшими российскими парами — действующими чемпионами России Ксенией Столбовой/Федором Климовым и победителями финала «Гран-при» Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым.

КОВТУН И ЧЕТВЕРНЫЕ

За считанные дни до начала европейского первенства в США финишировал национальный чемпионат, причем в части мужского катания завершился он сенсационно: ученик Рафаэля Арутюняна Натан Чен стал чемпионом страны, безошибочно выполнив в двух программах семь четверных прыжков. Но дало даже не в количестве. В коротком и произвольном прокатах Чен прыгнул каскады из четверного лутца-тройного тулупа, чего пока еще не делал ни один спортсмен в мире, и получил за эту связку соответственно 18.90 и 19,61 балла. В короткой программе американец набрал 106,39, став третьим фигуристом в мире, сумевшим преодолеть стобалльный рубеж. Сумма Натана за произвольный прокат — 212,08, общий же результат, соответственно, составил 318,47. Более высокую сумму удавалось набирать лишь олимпийскому чемпиону Сочи Юдзуру Ханю.

Понятно, что сравнения не совсем корректны, поскольку судейство на национальных турнирах всегда отличается определенной демократичностью, но то, что Чен стал наиболее ярким открытием нынешнего сезона, остается фактом. Именно с ним теперь наверняка будут сравнивать того же Хавьера Фернандеса, которому предстоит отстаивать в Остраве свои четыре высших европейских титула, завоеванные на последних четырех чемпионатах.

Сумеет ли кто-то составить испанцу конкуренцию? Скорее нет, чем да, хотя биться за серебро вполне по силам как Михаилу Коляде, так и Максиму Ковтуну.

Комментируя прокат Чена Мишин, кстати, заметил, что считает очень грамотным тот факт, что программы юного американца поставлены так, что не требуют чрезмерного эмоционального «вложения» — не отвлекают силы от прыжковой части.

— Думаю, что Марина Зуева, которая ставила программы, сделала это намеренно, — предположил тренер. — Это очень грамотный ход. Ведь если мы вспомним того же Ковтуна, он стал «закидываться» на соревнованиях как раз в тот момент, когда поставленные задачи оказались выше реальных возможностей.

«Ковтун и четверные» уже становится нарицательным понятием, мемом. Нет, пожалуй, ни одного другого фигуриста в мире, у которого на протяжении столь длительного времени «вилка» между удачными и абсолютно провальными прокатами была бы столь велика. Вот и в Остраве спортсмен интересен не столько потенциально достижимым местом на пьедестале, сколько тем, справится он на этот раз со своей нервной системой, или нет. Не справится — вполне может на этом и завершить сезон.

Куда более, чем Ковтун, интересен в Остраве дебютант команды Александр Самарин, причем тоже не столько прыжками, сколько нервной системой. Чемпионат страны в Челябинске показал, что подопечный Светланы Соколовской прекрасно «держит удар». В рамках европейского первенства и с учетом того, что программы Самарина вполне по-мужски конкурентоспособны, безошибочный прокат с очень большой вероятностью означает место на пьедестале.

Что касается танцев, где на протяжении двух последних сезонов «танцуют все, а побеждают французы», интрига возможна вполне. Прежде всего — внутрироссийская. Приехавшая на чемпионат Европы Елена Чайковская вряд ли вернулась в мир большого фигурного катания за тем, чтобы ее нынешние подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов оставались в аутсайдерах. И если от первых двух российских дуэтов приблизительно известно, чего ждать, то третий вполне способен преподнести сюрпризы. Причем как со знаком «плюс». Так и «минус».

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Остравы.

Расписание чемпионата Европы

25 января. 13.00 Женщины. Короткая программа. 20.45 Пары. Короткая программа

26 января. 14.00 Танцы. Короткий танец. 21.00 Пары. Произвольная программа

27 января. 13.15 Мужчины. Короткая программа. 20.00 Женщины. Произвольная программа

28 января. 15.30 Танцы. Произвольный танец. 19.50 Мужчины. Произвольная программа.

Российские участники турнира

Мужчины. Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Самарин

Женщины. Евгения Медведева, Анна Погорилая, Мария Сотскова

Пары. Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт

Танцы. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.