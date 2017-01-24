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24 января 2017, 9:27 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Кудрявцев: Стабильность может принести фигуристам РФ медали чемпионата Европы

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Стабильные прокаты могут позволить российским фигуристам побороться за медали чемпионата Европы в мужском одиночном катании и даже за победу в том случае, если испанец Хавьер Фернандес допустит ошибки, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев.

Чемпионат Европы пройдет в чешской Остраве с 25 по 29 января. В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун. Победителем четырех последних чемпионатов Европы становился Фернандес.

«На последних соревнованиях, в том числе и в Финале Гран-при, Фернандес прокатался нестабильно, была масса недочетов в исполнении четверных прыжков. Что касается второй оценки, он, конечно, на голову выше наших ребят. Но в то же время если выступление Коляды, Самарина и Ковтуна будет стабильным, то они поборются за медали и, возможно, даже за первое место», — сказал Кудрявцев по телефону.

По мнению специалиста, чемпионат России, прошедший в конце декабря в Челябинске, показал, что Коляда, ставший победителем соревнований, постепенно набирает форму. «И я ожидал немножко большего от Коляды в нынешнем сезоне, несколько большего прогресса. Но он включил в произвольную программу четверной лутц. Если Коляда прокатает так же стабильно, это будет хорошая заявка на успех», — полагает эксперт.

Кудрявцев отметил то, что призер двух последних чемпионатов Европы Ковтун пока стабильностью похвастаться не может. «Он выступает на всех соревнованиях нестабильно. То короткую программу завалит, то произвольную. У него еще не было стабильного исполнения на протяжении почти трех лет», — подчеркнул собеседник агентства.

Как считает Кудрявцев, для 18-летнего Самарина попадание в число пяти лучших спортсменов уже может стать успехом. «Если Самарин войдет в число 4−5 лучших, это будет хороший результат для него. Судя по тому, как он выступал на чемпионате России, у него есть все шансы выполнить эту задачу», — заявил тренер.
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МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев заявил агентству «Р-Спорт», что считает российских фигуристов Ксению Столбову/Федора Климова главными претендентами на победу на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар.
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