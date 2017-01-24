Кудрявцев: Стабильность может принести фигуристам РФ медали чемпионата Европы
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Стабильные прокаты могут позволить российским фигуристам побороться за медали чемпионата Европы в мужском одиночном катании и даже за победу в том случае, если испанец Хавьер Фернандес допустит ошибки, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев.
Чемпионат Европы пройдет в чешской Остраве с 25 по 29 января. В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун. Победителем четырех последних чемпионатов Европы становился Фернандес.
«На последних соревнованиях, в том числе и в Финале
По мнению специалиста, чемпионат России, прошедший в конце декабря в Челябинске, показал, что Коляда, ставший победителем соревнований, постепенно набирает форму. «И я ожидал немножко большего от Коляды в нынешнем сезоне, несколько большего прогресса. Но он включил в произвольную программу четверной лутц. Если Коляда прокатает так же стабильно, это будет хорошая заявка на успех», — полагает эксперт.
Кудрявцев отметил то, что призер двух последних чемпионатов Европы Ковтун пока стабильностью похвастаться не может. «Он выступает на всех соревнованиях нестабильно. То короткую программу завалит, то произвольную. У него еще не было стабильного исполнения на протяжении почти трех лет», — подчеркнул собеседник агентства.
Как считает Кудрявцев, для 18-летнего Самарина попадание в число пяти лучших спортсменов уже может стать успехом. «Если Самарин войдет в число 4−5 лучших, это будет хороший результат для него. Судя по тому, как он выступал на чемпионате России, у него есть все шансы выполнить эту задачу», — заявил тренер.
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