Кудрявцев: Шансы пары Столбова/Климов на победу на ЧЕ выше, чем у Савченко/Массо

Чемпионат Европы пройдет в чешской Остраве с 25 по 29 января. Олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях Столбова и Климов, пропустившие первую часть сезона из-за травмы партнерши, в декабре стали победителями чемпионата России. Помимо них Россию в Остраве в турнире спортивных пар представят Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт.

«Думаю, что на чемпионате Европы будет очень острая борьба за золото между Столбовой/Климовым и немцами Аленой Савченко/Брюно Массо. Но я уверен, что Столбова и Климов за время, прошедшее с чемпионата России, набрали форму. Их новые программы мне очень понравились. Они отличаются по построению, содержанию, выразительности рисунка и хореографии. Есть очень большая разница между Савченко/Массо и Столбовой/Климовым в пользу нашей пары», — сказал Кудрявцев по телефону.