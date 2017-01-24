Кудрявцев: Шансы пары Столбова/Климов на победу на ЧЕ выше, чем у Савченко/Массо
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев заявил агентству «Р-Спорт», что считает российских фигуристов Ксению Столбову/Федора Климова главными претендентами на победу на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар.
Чемпионат Европы пройдет в чешской Остраве с 25 по 29 января. Олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях Столбова и Климов, пропустившие первую часть сезона
«Думаю, что на чемпионате Европы будет очень острая борьба за золото между Столбовой/Климовым и немцами Аленой Савченко/Брюно Массо. Но я уверен, что Столбова и Климов за время, прошедшее с чемпионата России, набрали форму. Их новые программы мне очень понравились. Они отличаются по построению, содержанию, выразительности рисунка и хореографии. Есть очень большая разница между Савченко/Массо и Столбовой/Климовым в пользу нашей пары», — сказал Кудрявцев по телефону.
Он также добавил, что Тарасова и Морозов, в декабре ставшие победителями Финала
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