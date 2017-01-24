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24 января 2017, 9:08 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Кудрявцев: Шансы пары Столбова/Климов на победу на ЧЕ выше, чем у Савченко/Массо

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев заявил агентству «Р-Спорт», что считает российских фигуристов Ксению Столбову/Федора Климова главными претендентами на победу на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар.

Чемпионат Европы пройдет в чешской Остраве с 25 по 29 января. Олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях Столбова и Климов, пропустившие первую часть сезона из-за травмы партнерши, в декабре стали победителями чемпионата России. Помимо них Россию в Остраве в турнире спортивных пар представят Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт.

«Думаю, что на чемпионате Европы будет очень острая борьба за золото между Столбовой/Климовым и немцами Аленой Савченко/Брюно Массо. Но я уверен, что Столбова и Климов за время, прошедшее с чемпионата России, набрали форму. Их новые программы мне очень понравились. Они отличаются по построению, содержанию, выразительности рисунка и хореографии. Есть очень большая разница между Савченко/Массо и Столбовой/Климовым в пользу нашей пары», — сказал Кудрявцев по телефону.

Он также добавил, что Тарасова и Морозов, в декабре ставшие победителями Финала Гран-при, также могут побороться за победу в турнире. «Если они чисто прокатаются, то могут тоже побороться за золото. Тем более, они обладают четверным подкрутом, причем они делают его на высокой скорости», — подчеркнул специалист.
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МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Стабильные прокаты могут позволить российским фигуристам побороться за медали чемпионата Европы в мужском одиночном катании и даже за победу в том случае, если испанец Хавьер Фернандес допустит ошибки, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев.
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