Кудрявцев: Фигуристка Медведева на ЧЕ будет иметь над всеми большое преимущество
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская фигуристка Евгения Медведева обладает таким большим преимуществом над остальными соперницами по чемпионату Европы, что должна занимать первое место даже в том случае, если допустит ошибку, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев.
Чемпионат Европы пройдет в чешской Остраве с 25 по 29 января. Медведева в прошлом сезоне стала победительницей Финала
«Женское одиночное катание — это наш невероятно сильный вид, и на чемпионате Европы три первых места могут занять наши девочки, — сказал Кудрявцев по телефону. — Медведева — безусловный фаворит, в нынешнем сезоне на соревнованиях она каталась с таким запасом относительно соперниц, что даже допущенная ошибка позволит ей занять первое место».
«Выделить, кто будет претендовать на второе, а кто на третье места среди Сотсковой и Погорилой тяжело. Все зависит от проката на соревнованиях. Для Сотсковой это будет первый чемпионат Европы в карьере, и, думаю, что она поднимется на пьедестал почета. Только итальянка Каролина Костнер сможет побороться с нашими фигуристками за награды. Она известная, опытная спортсменка, но техника ее на данный момент уступает нашим девочкам», — добавил собеседник агентства.
При этом тренер отметил, что в Остраву отправилась более сильная команда, чем та, которая выступала год назад на чемпионате Европы в Братиславе. «Я бы хотел отметить, что на этот раз на чемпионат Европы поехала команда сильнее, чем в прошлом году. Это касается всех видов. Чемпионат России показал, что форма, которую набрали и показали спортсмены во всех категориях, была лучше, чем в прошлом году», — полагает Кудрявцев.
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