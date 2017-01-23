Ассоциация фигурного катания США поддерживает проведение этапа Гран-при в России

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Ранее Оксиер, выступая перед прессой, заявил о возможности отстранения сборной России от Олимпиады 2018 года из-за данных доклада Макларена.

«Во время пресс-конференции на чемпионате США 19 января меня неоднократно спрашивали, какие возможные действия дисциплинарного характера могли бы быть приняты в случае подтверждения использования спортсменами препаратов, включенных ВАДА в список запрещенных, — сказал Оксиер. — Как вы понимаете, упомянутое в прессе является моим личным мнением. Данное мнение и высказывания — мои личные и не являются официальной позицией Ассоциации фигурного катания США, более того, хочу вас заверить, что американская федерация поддерживает проведение этапа Гран-при “Кубок Ростелекома”, как и всех других этапов Гран-при. Нашим спортсменам нравится участвовать в соревнованиях в России, и они с нетерпением ждут участия в соревнованиях вместе с вашими фигуристами в различных международных соревнованиях».

Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило о том, что олимпийские чемпионки Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова (одиночное катание), Татьяна Волосожар (парное катание, командные соревнования) и Ксения Столбова (командные соревнования) значатся в докладе независимой комиссии ВАДА.