Ассоциация фигурного катания США поддерживает проведение этапа Гран-при в России
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ассоциация фигурного катания США поддерживает проведение этапа
Гран-при в России, несмотря на данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщил глава ассоциации Самуэль Оксиер, слова которого приводит пресс- служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).
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Ранее Оксиер, выступая перед прессой, заявил о возможности отстранения сборной России от Олимпиады 2018 года
«Во время
Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило о том, что олимпийские чемпионки Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова (одиночное катание), Татьяна Волосожар (парное катание, командные соревнования) и Ксения Столбова (командные соревнования) значатся в докладе независимой комиссии ВАДА.
Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все
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