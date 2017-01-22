Фигурист Владислав Мирзоев признал, что дал объявление о поиске партнерши

Мишина/Мирзоев являются также серебряными призерами юниорского чемпионата мира 2016 года. Мишина ранее сообщила «Р-Спорт», что по окончании сезона их дуэт распадется.

«Объявление мое, но пока прокомментировать ситуацию не смогу. Мы как пара существуем, катаемся, планируем выступать на первенстве России, и, если отберемся, на первенстве мира», — сказал Мирзоев по телефону, ответив по поводу планов на будущий сезон так: «Пока не могу ничего комментировать, к сожалению».