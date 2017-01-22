Фигурист Владислав Мирзоев признал, что дал объявление о поиске партнерши
Действующий чемпион России среди юниоров, победитель Финала юниорского
Гран-при сезона-2016/17 в парном катании фигурист Владислав Мирзоев, выступавший с 2014 года в паре с Анастасией Мишиной, заявил агентству «Р-Спорт», что действительно подал объявление по поиску партнерши.
Мишина/Мирзоев являются также серебряными призерами юниорского чемпионата мира 2016 года. Мишина ранее сообщила «Р-Спорт», что по окончании сезона их дуэт распадется.
«Объявление мое, но пока прокомментировать ситуацию не смогу. Мы как пара существуем, катаемся, планируем выступать на первенстве России, и, если отберемся, на первенстве мира», — сказал Мирзоев по телефону, ответив по поводу планов на будущий сезон так: «Пока не могу ничего комментировать, к сожалению».
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