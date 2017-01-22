Фигуристка Мишина заявила, что после сезона они с Мирзоевым расходятся как пара

Мишина/Мирзоев, выступающие вместе с 2014 года, являются также действующими серебряными призерами юниорского чемпионата мира. Ранее Мирзоев разместил объявление о поиске новой партнерши.

«Объявление для меня было неожиданностью, но мы договорились о том, что до конца сезона мы докатываемся и, в принципе, расходимся. Мы не сошлись характерами, и вообще Владу нужна девочка поменьше меня, потому что тяжеловато ему. Он хотел бы видеть партнершу килограммов на 8−9 меньше, думаю, у меня вряд ли получиться похудеть настолько. Мой вес составляет в районе 46 килограммов», — сказала Мишина по телефону.

Собеседница агентства призналась, что не собирается заканчивать карьеру после распада ее пары с Мирзоевым. «У нас впереди соревнования, а дальше я буду искать партнера. Конечно, я не собираюсь заканчивать», — добавила Мишина.

По ее словам, тренер пары Людмила Великова хотела бы, чтобы дуэт продолжил выступать вместе. «Думаю, конечно, она бы хотела, чтобы мы продолжали кататься вместе, но понимает, что это уже нереально. Поэтому она особо не пытается (уговорить сохранить дуэт)», — пояснила фигуристка.

Мишина дала понять, что на ее мотивации в преддверии первенства России инициатива Мирзоева с объявлением не скажется негативным образом. «Я готовлюсь нормально отвыступать», — подтвердила она.