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22 января 2017, 16:25 | Зимние: Фигурное катание | Советский спорт

Тренер: Спортивная пара Мишина/Мирзоев, по всей видимости, распадется

Победители финала «Гран-при» среди юниоров нынешнего сезона в парном катании россияне Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев, скорее всего, прекратят выступления в дуэте, рассказала корреспонденту «Советского спорта» тренер фигуристов Людмила Великова.

Мишина и Мирзоев — серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров прошлого года. В нынешнем сезоне они выиграли финал юниорского «Гран-при» в Марселе, а в конце декабря выступили на взрослом чемпионате России, где заняли седьмое место.

«По всей видимости, они разойдутся, но не сейчас, — рассказала Великова. — Они по весу и по размеру уже не подходят друг другу. Но дойти до чемпионата мира среди юниоров и выступить на нем надо».

По словам тренера, выступление пары на первенстве России среди юниоров, стартующем 3 февраля в Санкт-Петербурге, под вопросом.

«У Влада колено болит, в понедельник он поедет в Москву, чтобы понять, что нам дальше делать. Уже неделю не катается. Будут ли выступать на первенстве России, пока неизвестно — как врачи скажут», — заметила Великова.
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