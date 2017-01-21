Первая группа фигуристов улетит на ЧЕ в воскресенье, замен в сборной РФ нет
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Первая группа фигуристов сборной России отправится в чешскую Остраву на чемпионат Европы в воскресенье, все спортсмены здоровы, в составе команды нет замен, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
Чемпионат Европы пройдет в Остраве с 25 по 29 января. Российские фигуристы представлены максимально возможным количеством участников — по три квоты в каждой из четырех дисциплин.
«Спортсмены полетят в Остраву несколькими группами. Первая отправится в воскресенье, а
В Остраве в женском одиночном катании выступят россиянки Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая, в мужском — Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун. В парном катании сборная России будет представлена Ксенией Столбовой/Федором Климовым, Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым и Натальей Забияко/Александром Энбертом, а в танцах на льду — Екатериной Бобровой/Дмитрием Соловьевым, Александрой Степановой/Иваном Букиным и Викторией Синициной/Никитой Кацалаповым.
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