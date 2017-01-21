Первая группа фигуристов улетит на ЧЕ в воскресенье, замен в сборной РФ нет

Чемпионат Европы пройдет в Остраве с 25 по 29 января. Российские фигуристы представлены максимально возможным количеством участников — по три квоты в каждой из четырех дисциплин.

«Спортсмены полетят в Остраву несколькими группами. Первая отправится в воскресенье, а кто-то полетит в понедельник. Все фигуристы здоровы, замен в команде нет», — сказал Горшков по телефону.

В Остраве в женском одиночном катании выступят россиянки Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая, в мужском — Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун. В парном катании сборная России будет представлена Ксенией Столбовой/Федором Климовым, Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым и Натальей Забияко/Александром Энбертом, а в танцах на льду — Екатериной Бобровой/Дмитрием Соловьевым, Александрой Степановой/Иваном Букиным и Викторией Синициной/Никитой Кацалаповым.