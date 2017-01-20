Глава Ассоциации фигурного катания США выступил за недопуск России на ОИ-2018

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«Не думаю, что им можно там выступать. Всё это финансировалось государством. Это была огромная программа, отлично отлаженная, позволяющая принимать допинг. Теперь они должны заплатить за это. Думаю, единственный путь для МОК и ISU поддерживать высокий уровень честности — это применить за подобные действия очень суровое наказание», — приводит слова Оксье Associated Press.