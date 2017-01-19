Повышенные меры безопасности будут предприняты на ЧЕ по фигурному катанию в Остраве

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«Полицейские будут нести службу не только в Ostravar Arеnа, в которой будут проходить соревнования, но и вокруг нее, в городских гостиницах, а также в центральной части Остравы, где будут размещены зоны для болельщиков. Кроме того, в постоянной готовности будут находиться подразделения пиротехников и сил быстрого реагирования», — сказал Кужел.

Власти города не планируют возведение на время чемпионата бетонных заграждений у въезда на центральную площадь, как это происходило после теракта в Берлине во время новогодних ярмарок во всех крупных городах Чехии. Это связано с тем, что площадь уже оборудована выдвижными стальными ограничителями, которые наверняка притормозят движение грузовика с потенциальным террористом. В свою очередь, доступ в Ostravar Arеnа защищен на такой случай бетонными цветниками.

В чемпионате Европы примут участие более 160 спортсменов. Ожидается, что соревнования посетят более 40 тысяч человек. На последние три дня турнира все билеты уже распроданы. Если на первые дни состязаний часть билетов не будет продана, свободные места в зале займут учащиеся местных школ.