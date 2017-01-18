ФФККР сняла кандидатуру Рахвальской с выборов в комиссию спортсменов ISU
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сняла кандидатуру Дарьи Рахвальской, завоевавшей в составе команды «Парадиз» золотые медали чемпионата мира в синхронном фигурном катании, с выборов в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.
Ранее в комиссию спортсменов ISU были выдвинуты от России олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Федор Климов и Рахвальская. Но так как каждый член ISU может номинировать только одного кандидата, то ФФККР решила снять с выборов Рахвальскую.
Члены комиссии ISU будут выбираться тайным голосованием других спортсменов на следующих соревнованиях: чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017 года в феврале в Корее, чемпионат мира по шорт-треку-2017 в Нидерландах в марте, чемпионат мира по фигурному катанию в Финляндии в
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