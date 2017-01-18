ФФККР сняла кандидатуру Рахвальской с выборов в комиссию спортсменов ISU

Ранее в комиссию спортсменов ISU были выдвинуты от России олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Федор Климов и Рахвальская. Но так как каждый член ISU может номинировать только одного кандидата, то ФФККР решила снять с выборов Рахвальскую.

Из-за снятия Рахвальской в комиссию спортсменов ISU в синхронном фигурном катании вошла шведка Натали Линдквист, оставшаяся единственной кандидаткой.