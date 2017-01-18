Forbes включил фигуристку Медведеву в список 30 самых успешных молодых людей Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Помимо 17-летней фигуристки в списке значатся знаменитый боец смешанного стиля ирландец Конор Макгрегор, американская актриса Пэрл Мэки, словенский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитар, первая «ракетка» мира немецкая теннисистка Ангелик Кербер и британский музыкант Джеймс Бэй.

Также Forbes включил Медведеву в список 30 самых успешных людей Европы в индустрии развлечений.