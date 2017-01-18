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18 января 2017, 15:24 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Forbes включил фигуристку Медведеву в список 30 самых успешных молодых людей Европы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Журнал Forbes включил двукратную победительницу финала Гран-при по фигурному катанию, чемпионку мира и Европы россиянку Евгению Медведеву в список 30 самых успешных молодых людей Европы. Список приводится на официальном сайте издания.

<em>МОСКВА 18 января. /ТАСС/. </em>Журнал Forbes включил двукратную победительницу финала <nobr>Гран-при </nobr>по фигурному катанию чемпионку мира и Европы россиянку Евгению <span class=error>Медведеву</span> в список 30 самых успешных молодых людей Европы. Список приводится на официальном сайте издания. Увеличить
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Помимо 17-летней фигуристки в списке значатся знаменитый боец смешанного стиля ирландец Конор Макгрегор, американская актриса Пэрл Мэки, словенский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитар, первая «ракетка» мира немецкая теннисистка Ангелик Кербер и британский музыкант Джеймс Бэй.

Также Forbes включил Медведеву в список 30 самых успешных людей Европы в индустрии развлечений.

Медведева выиграла финалы Гран-при, чемпионат мира и Европы (дважды) в 2015 и 2016 годах. Также российская спортсменка является действующей обладательницей официальных мировых рекордов в короткой и произвольной программах и трех неофициальных (включая рекорд по сумме программ).
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