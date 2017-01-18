Forbes включил фигуристку Медведеву в список 30 самых успешных молодых людей Европы
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Журнал Forbes включил двукратную победительницу финала
Гран-при по фигурному катанию, чемпионку мира и Европы россиянку Евгению Медведеву в список 30 самых успешных молодых людей Европы. Список приводится на официальном сайте издания.
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Помимо 17-летней фигуристки в списке значатся знаменитый боец смешанного стиля ирландец Конор Макгрегор, американская актриса Пэрл Мэки, словенский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитар, первая «ракетка» мира немецкая теннисистка Ангелик Кербер и британский музыкант Джеймс Бэй.
Также Forbes включил Медведеву в список 30 самых успешных людей Европы в индустрии развлечений.
Медведева выиграла финалы
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