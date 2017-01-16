Екатеринбургские фигуристки привезли домой золото Кубка Берлина
Екатеринбургские фигуристки привезли домой золото Кубка Берлина.
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Команда по синхронному фигурному катанию стала лучшей в младшей возрастной категории. «У нас грамотно составленная программа и интересная. Девочки себя чувствуют комфортно и они с удовольствием катаются, им легко дается она, главное же, чтобы интересно было им кататься. Удобные перестроения мы сделали», — рассказала тренер школы фигурного катания «Юность» Наталья Лубнина.
Участие в Кубке Берлина стало для юных спортсменок первым
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