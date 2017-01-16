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16 января 2017, 16:58 | Зимние: Фигурное катание | Вести - Екатеринбург

Екатеринбургские фигуристки привезли домой золото Кубка Берлина

Екатеринбургские фигуристки привезли домой золото Кубка Берлина.

Екатеринбургские фигуристки привезли домой золото Кубка Берлина. Увеличить
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Команда по синхронному фигурному катанию стала лучшей в младшей возрастной категории. «У нас грамотно составленная программа и интересная. Девочки себя чувствуют комфортно и они с удовольствием катаются, им легко дается она, главное же, чтобы интересно было им кататься. Удобные перестроения мы сделали», — рассказала тренер школы фигурного катания «Юность» Наталья Лубнина.

Участие в Кубке Берлина стало для юных спортсменок первым по-настоящему крупным соревнованием. До этого с начала сезона команда трижды становилась лучшей на Среднем Урале. Программа синхронисток показывает один день из работы парка развлечений. Сложные элементы, которые девушкам удалось выполнить, такие как кольцо в кольце, символизируют работу аттракционов. Судьи оценили высокий уровень скольжения, и командный дух юных фигуристок.
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