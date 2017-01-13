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13 января 2017, 18:15 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Чемпион ОИ-2014 Климов претендует на попадание в комиссию спортсменов ISU

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр Сочи в командных соревнованиях в составе сборной России фигурист Федор Климов стал кандидатом в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Всего на вхождение в комиссию претендуют 18 человек. Увеличить
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Всего на вхождение в комиссию претендуют 18 человек из четырех видов спорта (фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и синхронное фигурное катание). Кроме Климова, в списке значится россиянка Дарья Рахвальская — чемпионка мира в составе команды «Парадиз» в синхронном фигурном катании.

Сообщается, что члены комиссии будут выбираться тайным голосованием других спортсменов на крупных соревнованиях, запланированных в 2017 году.
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