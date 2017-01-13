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13 января 2017, 15:19 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Сотникова: После победы на ОИ было опустошение, из спорта хотелось уйти

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась, что со временем стала меньше внимания обращать на негативные отзывы, а также сказала, что после победы на Играх почувствовала моральное опустошение.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась что со временем стала меньше внимания обращать на негативные отзывы а также сказала что после победы на Играх почувствовала моральное опустошение. Увеличить
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«Раньше обращала внимание, очень сильно переживала. Сейчас — видимо, повзрослев, — стала понимать, что негатив будет всегда. Наверное, обрастаю толстой кожей. После Олимпиады писали и хорошее, и плохое, но мне уже было всё равно — олимпийское золото было у меня в руках, я своего добилась.

После победы на Олимпиаде однозначно было опустошение. И из спорта хотелось уйти. Но это сиюминутные порывы. В олимпийском сезоне был такой эпизод: на одном из соревнований серии Гран-при я из-за рассеянности завалила произвольную программу. После этого приехала домой, села и говорю родителям: “Может, всё? Не факт, что попаду в Сочи на Олимпиаду. Ещё ведь чемпионат России и чемпионат Европы, вдруг не выдержу?”
Родители меня никогда не уговаривают. Вот и тогда они сказали: “Если ты так чувствуешь, то что мы можем сказать? Не выступай”. Я сижу, слезы на глазах, не знаю, что делать. В итоге решила: дам себе ещё один шанс. А дальше всё наладилось», — цитирует Сотникову OK!..
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