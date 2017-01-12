Горшков: ФФККР не будет назначать нового вице-президента после ухода Лакерника

Лакерник, избранный в июне вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU), во вторник ушел с поста вице-президента ФФККР, а также покинул состав исполкома федерации. Как он заявил агентству «Р-Спорт», он оставил свои посты в ФФККР по собственной инициативе во избежание конфликта интересов.

«Никакой официальной процедуры в уставе в таких случаях не прописано, мы обсудим этот вопрос на следующем заседании исполкома. Следующая (отчетно-выборная) конференция пройдет в 2018 году. Как я понимаю, на ней пройдет избрание вице-президентов. До ухода Лакерника у нас было пять вице-президентов, пока останется четыре», — сказал Горшков по телефону.