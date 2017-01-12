Горшков: ФФККР не будет назначать нового вице-президента после ухода Лакерника
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет назначать нового вице-президента взамен Александра Лакерника, покинувшего свой пост, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФФККР Александр Горшков.
Лакерник, избранный в июне
«Никакой официальной процедуры в уставе в таких случаях не прописано, мы обсудим этот вопрос на следующем заседании исполкома. Следующая (отчетно-выборная) конференция пройдет в 2018 году. Как я понимаю, на ней пройдет избрание
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