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12 января 2017, 18:04 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Горшков: ФФККР не будет назначать нового вице-президента после ухода Лакерника

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет назначать нового вице-президента взамен Александра Лакерника, покинувшего свой пост, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФФККР Александр Горшков.

Лакерник, избранный в июне вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU), во вторник ушел с поста вице-президента ФФККР, а также покинул состав исполкома федерации. Как он заявил агентству «Р-Спорт», он оставил свои посты в ФФККР по собственной инициативе во избежание конфликта интересов.

«Никакой официальной процедуры в уставе в таких случаях не прописано, мы обсудим этот вопрос на следующем заседании исполкома. Следующая (отчетно-выборная) конференция пройдет в 2018 году. Как я понимаю, на ней пройдет избрание вице-президентов. До ухода Лакерника у нас было пять вице-президентов, пока останется четыре», — сказал Горшков по телефону.

Вице-президентами ФФККР остаются Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин, Олег Нилов и Ирина Рабер.
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