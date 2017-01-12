ФФККР пригрозила СМИ судом за распространение слухов о применении допинга фигуристами

В начале декабря была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. В конце декабря итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что российские фигуристы Аделина Сотникова, Ксения Столбова и Татьяна Волосожар могут лишиться медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи, так как вошли в список спортсменов, с допинг-пробами которых были манипуляции.

«После публикации второй части доклада так называемого “независимого лица” в ряде средств массовой информации и социальных сетях вновь появились спекуляции в отношении российских фигуристов, основанные на якобы инсайдерской информации и официально не подтвержденных предположениях. Учитывая правовые и этические аспекты, а также существующие нормы и положения по данному вопросу, ФФККР предпримет необходимые действия юридического характера после получения официальной информации», — говорится на официальном сайте ФФККР.

ФФККР также подтвердила свое намерение обратиться в соответствующие органы с требованием дать юридическую и этическую оценку подобным измышлениям.

Также в заявлении говорится, что ФФККР внимательно следит за развитием ситуации. «Поскольку упомянутые инсинуации связываются с Олимпийскими играми 2014 года в Сочи, ФФККР координирует свои действия по данному вопросу со всеми соответствующими спортивными организациями», — говорится в заявлении.