ФФККР пригрозила СМИ судом за распространение слухов о применении допинга фигуристами
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что после получения официальной информации может «предпринять необходимые действия юридического характера» в отношении СМИ, в которых появились спекуляции в отношении применения допинга российскими фигуристами, основанные на официально не подтвержденных данных.
В начале декабря была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
«После публикации второй части доклада так называемого “независимого лица” в ряде средств массовой информации и социальных сетях вновь появились спекуляции в отношении российских фигуристов, основанные на якобы инсайдерской информации и официально не подтвержденных предположениях. Учитывая правовые и этические аспекты, а также существующие нормы и положения по данному вопросу, ФФККР предпримет необходимые действия юридического характера после получения официальной информации», — говорится на официальном сайте ФФККР.
ФФККР также подтвердила свое намерение обратиться в соответствующие органы с требованием дать юридическую и этическую оценку подобным измышлениям.
Также в заявлении говорится, что ФФККР внимательно следит за развитием ситуации. «Поскольку упомянутые инсинуации связываются с Олимпийскими играми 2014 года в Сочи, ФФККР координирует свои действия по данному вопросу со всеми соответствующими спортивными организациями», — говорится в заявлении.
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