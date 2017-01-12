ФФККР отреагирует на спекуляции в отношении российских фигуристов

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Ранее итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило о том, что олимпийские чемпионки Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова (одиночное катание), Татьяна Волосожар (парное катание, командные соревнования) и Ксения Столбова (командные соревнования) значатся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России.

«После публикации второй части доклада так называемого “независимого лица” в ряде средств массовой информации и социальных сетях вновь появились спекуляции в отношении российских фигуристов, основанные на якобы инсайдерской информации и официально не подтвержденных предположениях, — говорится в заявлении. — ФФККР внимательно следит за развитием ситуации. Учитывая правовые и этические аспекты, а также существующие нормы и положения по данному вопросу, ФФККР предпримет необходимые действия юридического характера после получения официальной информации».