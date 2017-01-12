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12 января 2017, 15:29 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

ФФККР отреагирует на спекуляции в отношении российских фигуристов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предпримет действия юридического характера в отношении ряда СМИ после получения официальной информации по поводу возможного нарушения антидопинговых правил российскими фигуристами. Текст заявления ФФККР приводит пресс-служба организации.

Ранее Gazzetta dello Sport сообщила о том что олимпийские чемпионки в Сочи Аделина Сотникова Татьяна Волосожар и Ксения Столбова значатся в докладе независимой комиссии WADA. Увеличить
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Ранее итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило о том, что олимпийские чемпионки Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова (одиночное катание), Татьяна Волосожар (парное катание, командные соревнования) и Ксения Столбова (командные соревнования) значатся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России.

«После публикации второй части доклада так называемого “независимого лица” в ряде средств массовой информации и социальных сетях вновь появились спекуляции в отношении российских фигуристов, основанные на якобы инсайдерской информации и официально не подтвержденных предположениях, — говорится в заявлении. — ФФККР внимательно следит за развитием ситуации. Учитывая правовые и этические аспекты, а также существующие нормы и положения по данному вопросу, ФФККР предпримет необходимые действия юридического характера после получения официальной информации».

Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.
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ФФККР пригрозила СМИ судом за распространение слухов о применении допинга фигуристами

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что после получения официальной информации может «предпринять необходимые действия юридического характера» в отношении СМИ, в которых появились спекуляции в отношении применения допинга российскими фигуристами, основанные на официально не подтвержденных данных.
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