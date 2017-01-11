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11 января 2017, 17:09 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Лакерник заявил, что покинул пост вице-президента ФФККР по своей инициативе

ице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил агентству «Р-Спорт», что принял решение покинуть пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по собственной инициативе.

Лакерник, избранный в июне вице-президентом ISU, входил в состав исполкома ФФККР и был вице-президентом организации.

«Я по собственной инициативе принял это решение, которое утвердил исполком ФФККР. Сделал это, чтобы не создавать впечатления о возможном конфликте интересов. Совмещение мною двух постов (вице-президента ФФККР и вице-президента ISU) не является нарушением действующих правил, но может быть расценено как этот конфликт интересов, потому что я одновременно занимал две должности, на которых должен отстаивать интересы и той, и другой организации. А это не всегда может оказаться возможным», — сказал Лакерник по телефону.
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Лакерник покинул пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России

Александр Лакерник покинул пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в связи с его избранием на должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте ФФККР.
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