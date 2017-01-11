Лакерник заявил, что покинул пост вице-президента ФФККР по своей инициативе

Лакерник, избранный в июне вице-президентом ISU, входил в состав исполкома ФФККР и был вице-президентом организации.

«Я по собственной инициативе принял это решение, которое утвердил исполком ФФККР. Сделал это, чтобы не создавать впечатления о возможном конфликте интересов. Совмещение мною двух постов (вице-президента ФФККР и вице-президента ISU) не является нарушением действующих правил, но может быть расценено как этот конфликт интересов, потому что я одновременно занимал две должности, на которых должен отстаивать интересы и той, и другой организации. А это не всегда может оказаться возможным», — сказал Лакерник по телефону.