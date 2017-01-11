Лакерник заявил, что покинул пост вице-президента ФФККР по своей инициативе
ице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил агентству «Р-Спорт», что принял решение покинуть пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по собственной инициативе.
Лакерник, избранный в июне
«Я по собственной инициативе принял это решение, которое утвердил исполком ФФККР. Сделал это, чтобы не создавать впечатления о возможном конфликте интересов. Совмещение мною двух постов (вице-президента ФФККР и
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