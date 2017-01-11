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https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28392729/
11 января 2017, 16:21 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Лакерник покинул пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России

Александр Лакерник покинул пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в связи с его избранием на должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте ФФККР.

Лакерник в июне был избран вице-президентом Международного союза конькобежцев по фигурному катанию.

«В соответствии с уставом федерации и на основании личного заявления Александра Лакерника вывести его из состава исполкома и прекратить полномочия вице-президента ФФККР, учитывая его избрание вице-президентом ISU и во избежание конфликта интересов», — говорится в решении исполкома ФФККР.
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