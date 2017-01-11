Лакерник покинул пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России
Александр Лакерник покинул пост
вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в связи с его избранием на должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте ФФККР.
Лакерник в июне был избран
«В соответствии с уставом федерации и на основании личного заявления Александра Лакерника вывести его из состава исполкома и прекратить полномочия
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