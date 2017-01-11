Лакерник покинул пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России

Лакерник в июне был избран вице-президентом Международного союза конькобежцев по фигурному катанию.

«В соответствии с уставом федерации и на основании личного заявления Александра Лакерника вывести его из состава исполкома и прекратить полномочия вице-президента ФФККР, учитывая его избрание вице-президентом ISU и во избежание конфликта интересов», — говорится в решении исполкома ФФККР.