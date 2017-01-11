Коньки объявлены культурным наследием Южной Кореи
Коньки фигуристки Ким Ен А, в которых она завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2010 года, войдут в список культурного наследия Южной Кореи.
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По мнению чиновников, пара коньков имеет большую историческую и символическую значимость, так как в них спортсменка получила первую награду высшей пробы в фигурном катании в истории Южной Кореи, сообщает «Сегодня».
Коньки войдут в реестр несмотря на то, что они были произведены за пределами страны.
Ким Ен А стала победительницей в одиночном женском катании на Олимпиаде в Ванкувере, набрав наибольшее количество баллов по итогам короткой и произвольной программ в истории соревнований. Также на ее счету «серебро» Игр 2014 года и две победы на чемпионатах мира.
Фото: Instagram.
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