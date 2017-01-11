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https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28390501/
11 января 2017, 13:39 | Зимние: Фигурное катание | Comments.ua

Коньки объявлены культурным наследием Южной Кореи

Коньки фигуристки Ким Ен А, в которых она завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2010 года, войдут в список культурного наследия Южной Кореи.

Коньки фигуристки <span class=error>Ким</span> Ен А в которых она завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2010 года войдут в список культурного наследия Южной Кореи. Увеличить
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По мнению чиновников, пара коньков имеет большую историческую и символическую значимость, так как в них спортсменка получила первую награду высшей пробы в фигурном катании в истории Южной Кореи, сообщает «Сегодня».

Коньки войдут в реестр несмотря на то, что они были произведены за пределами страны.

Ким Ен А стала победительницей в одиночном женском катании на Олимпиаде в Ванкувере, набрав наибольшее количество баллов по итогам короткой и произвольной программ в истории соревнований. Также на ее счету «серебро» Игр 2014 года и две победы на чемпионатах мира.

Фото: Instagram.
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