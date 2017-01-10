Внимание — Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата Европы
ISU объявил список участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Знакомимся с самыми интересными персонажами.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В конце прошлой недели Международный союз конькобежцев (ISU) обработал заявки национальных федераций и объявил состав участников чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в конце января в Остраве. Самое время для первого знакомства с теми, кто будет бороться с россиянами за медали.
Возвращение пятикратной
Год назад в Братиславе, напомним, Евгения Медведева, Елена Радионова и Анна Погорилая взяли весь пьедестал европейского первенства. В Остраве выступят две девушки из той компании — Медведева и Погорилая, а вместо Радионовой в Чехию отправится дебютантка чемпионата Европы Мария Сотскова. И повторить прошлогоднее достижение им будет сложно. Причина в
Впрочем, сложно — не значит невозможно. Как показали два декабрьских турнира — «Золотой пируэт Загреба» и чемпионат Италии, Костнер после отбытия дисквалификации за укрывательство от допинговых офицеров своего
Плюс Морис
Очень любопытная компания выступит в Остраве в мужском одиночном катании. Двукратный чемпион мира из Испании Хавьер Фернандес, понятное дело, в своей эксклюзивной лиге, представить, что его
А самой классической «темной лошадкой» станет Морис Квителашвили, известный по выступлениям на юниорском возрасте за Россию. Ученик Этери Тутберидзе на взрослый чемпионат Европы поедет благодаря смене спортивного гражданства на грузинское, и взять он может, в принципе, довольно высокий барьер. Квителашвили владеет разными прыжками в четыре оборота, и исполнять он их может много — правда, не совсем стабильно.
Потенциально сильны четверными прыжками и три российских «делегата». Медальные планы могут строить и новый чемпион страны Михаил Коляда, и проигравший национальное первенство впервые за четыре года Максим Ковтун, и выстреливший в нынешнем сезоне юниор Александр Самарин. Остается только подружиться с мечтой каждого фигуриста — чистым катанием.
Россия — Германия
Ура, прогресс. Год назад в Братиславе для участия в чемпионате Европы наскреблось только 16 спортивных пар, а в Остраве их будет 20. Среди новичков знакомые продвинутым любителям фигурного катания фамилии. Бывшие россияне Арина Чернявская и Антонио
Самых явных претендентов на пьедестал чемпионата Европы ровно столько, сколько мест на нем. Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призеры Сочи в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов, запоздало, но победно начавшие сезон на чемпионате страны в Челябинске, триумфаторы недавнего финала «Гран-при» Евгения Тарасова и Владимир Морозов представляют Россию. Бронзовые медалисты чемпионата мира-2016 Алена Савченко и Брюно Массо — Германию. Вот они и разыграют на 90 процентов награды, причем предсказать, кому какой металл достанется, очень сложно. Оставшиеся десять процентов пополам разделим между третьей российской парой Натальей Забияко/Александром Энбертом и французами Ванессой Джеймс/Морганом Сипре. Если
Мы в обойме
И в танцах на льду в заявочном списке чемпионата Европы встречаются любопытные фамилии. Так, Михаил Жирнов, очень неплохо выступавший за Россию на юниорском уровне с Дарьей Морозовой, теперь катается за Азербайджан в паре с бывшей украинкой Варварой Оглоблиной. Чемпион мира среди юниоров 2011 года Кирилл Халявин после того, как его партнерша Ксения Монько закончила карьеру
Остальным же сообщим: мы в обойме. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занявшие год назад в Братиславе третье место, имеют все шансы опередить поднадоевших одноплановыми танцами итальянцев Анну Каппеллини/Луку Ланотте и подняться выше — а там, чем черт не шутит, даже бросить вызов победителям двух последних чемпионатов мира французам Габриэлле Пападакис/Гийому Сизерону, в нынешнем сезоне идеального катания пока не демонстрирующим. Готовы подраться за пьедестал и две другие российские пары, которые поедут на чемпионат Европы — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и особенно Александра Степанова/Иван Букин, для которых этот сезон, похоже, прорыв.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter