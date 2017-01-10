В конце прошлой недели Международный союз конькобежцев (ISU) обработал заявки национальных федераций и объявил состав участников чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в конце января в Остраве. Самое время для первого знакомства с теми, кто будет бороться с россиянами за медали.

Возвращение пятикратной

Год назад в Братиславе, напомним, Евгения Медведева, Елена Радионова и Анна Погорилая взяли весь пьедестал европейского первенства. В Остраве выступят две девушки из той компании — Медведева и Погорилая, а вместо Радионовой в Чехию отправится дебютантка чемпионата Европы Мария Сотскова. И повторить прошлогоднее достижение им будет сложно. Причина в одной-единственной фигуристке, которой не было на чемпионате Европы-2016 и которая будет сейчас. Это пятикратная победительница чемпионата Старого Света, экс-чемпионка мира итальянка Каролина Костнер. На остальных участниц европейского первенства можно особого внимания не обращать — либо делать это исключительно в эстетических целях.

Впрочем, сложно — не значит невозможно. Как показали два декабрьских турнира — «Золотой пируэт Загреба» и чемпионат Италии, Костнер после отбытия дисквалификации за укрывательство от допинговых офицеров своего экс-бойфренда легкоатлета Алекса Швацера пока не восстановила кондиции, позволяющие в полную силу исполнять целиком обе программы — или, как говорят фигуристы, «доезжать» их до конца. Восстановит ли до Остравы — вопрос, над решением которого Каролина сейчас работает со своим новым тренером Алексеем Мишиным на сборе во французском Куршевеле. Но ясно, что судьи в любом случае отблагодарят артистичную итальянку за возвращение высоченными баллами за компоненты программ. Ну, а насколько высоко Костнер подтянут второй оценкой, покажет выступление российских фигуристок. Если оно будет безошибочным — выше четвертого места объективно итальянка подняться не должна.

Плюс Морис

Очень любопытная компания выступит в Остраве в мужском одиночном катании. Двукратный чемпион мира из Испании Хавьер Фернандес, понятное дело, в своей эксклюзивной лиге, представить, что его кто-то сможет обойти, трудно. А вот за две оставшиеся медали поспорят весьма разноплановые фигуристы. Израильтяне Алексей Быченко и Даниэль Самохин будут напирать технической оценкой, бельгиец Йорик Хендрикс и итальянец Иван Ригини (он же экс-россиянин Бариев) давить на артистизм. Интересно будет оценить прогресс молодого латвийца Дениса Васильева под руководством начинающего швейцарского тренера Стефана Ламбьеля, больше известного в качестве выдающегося фигуриста….

А самой классической «темной лошадкой» станет Морис Квителашвили, известный по выступлениям на юниорском возрасте за Россию. Ученик Этери Тутберидзе на взрослый чемпионат Европы поедет благодаря смене спортивного гражданства на грузинское, и взять он может, в принципе, довольно высокий барьер. Квителашвили владеет разными прыжками в четыре оборота, и исполнять он их может много — правда, не совсем стабильно.

Потенциально сильны четверными прыжками и три российских «делегата». Медальные планы могут строить и новый чемпион страны Михаил Коляда, и проигравший национальное первенство впервые за четыре года Максим Ковтун, и выстреливший в нынешнем сезоне юниор Александр Самарин. Остается только подружиться с мечтой каждого фигуриста — чистым катанием.

Россия — Германия

Ура, прогресс. Год назад в Братиславе для участия в чемпионате Европы наскреблось только 16 спортивных пар, а в Остраве их будет 20. Среди новичков знакомые продвинутым любителям фигурного катания фамилии. Бывшие россияне Арина Чернявская и Антонио Соуза-Кордейру теперь выступают порознь и за другие страны — Хорватию и Израиль. Выросли из юниоров бодрые украинцы Рената Оганесян и Марк Бардей. Не упустят шанса «позвездить» на родном льду чемпионы мира среди юниоров из Чехии Анна Душкова и Мартин Бидар. Но побороться за медали им пока не придется.

Самых явных претендентов на пьедестал чемпионата Европы ровно столько, сколько мест на нем. Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призеры Сочи в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов, запоздало, но победно начавшие сезон на чемпионате страны в Челябинске, триумфаторы недавнего финала «Гран-при» Евгения Тарасова и Владимир Морозов представляют Россию. Бронзовые медалисты чемпионата мира-2016 Алена Савченко и Брюно Массо — Германию. Вот они и разыграют на 90 процентов награды, причем предсказать, кому какой металл достанется, очень сложно. Оставшиеся десять процентов пополам разделим между третьей российской парой Натальей Забияко/Александром Энбертом и французами Ванессой Джеймс/Морганом Сипре. Если что-то не получится у представителей первой тройки и получится у них — возможны сюрпризы.

Мы в обойме

И в танцах на льду в заявочном списке чемпионата Европы встречаются любопытные фамилии. Так, Михаил Жирнов, очень неплохо выступавший за Россию на юниорском уровне с Дарьей Морозовой, теперь катается за Азербайджан в паре с бывшей украинкой Варварой Оглоблиной. Чемпион мира среди юниоров 2011 года Кирилл Халявин после того, как его партнерша Ксения Монько закончила карьеру из-за травмы и перешла на тренерскую работу, сменил российский паспорт на испанский и теперь выступает с Сарой Уртадо. Но эта информация, конечно, интересна в основном узкоспециализированным болельщикам.

Остальным же сообщим: мы в обойме. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занявшие год назад в Братиславе третье место, имеют все шансы опередить поднадоевших одноплановыми танцами итальянцев Анну Каппеллини/Луку Ланотте и подняться выше — а там, чем черт не шутит, даже бросить вызов победителям двух последних чемпионатов мира французам Габриэлле Пападакис/Гийому Сизерону, в нынешнем сезоне идеального катания пока не демонстрирующим. Готовы подраться за пьедестал и две другие российские пары, которые поедут на чемпионат Европы — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и особенно Александра Степанова/Иван Букин, для которых этот сезон, похоже, прорыв.