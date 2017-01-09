Мишин: Итальянская фигуристка Костнер отправится на ЧЕ после сбора в Санкт-Петербурге

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет 25—28 января в чешской Остраве.

«Наша группа работает в Куршевеле, Лиза Туктамышева готовится к Универсиаде, Саша Петров — к юношескому чемпионату мира, Каролина Костнер — к чемпионату Европы. Каролина оттачивает флип и лутц, которые у нее восстановлены, но не настолько, как хотелось бы. После сбора в Куршевеле она отправится в Санкт-Петербург, а оттуда — в Остраву на чемпионат Европы. От Лизы мы ждем тройного акселя, но дождемся ли, я не знаю», — сказал Мишин по телефону.

Собеседник агентства подтвердил, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, объявившего, что в текущем сезоне он не выступит на официальных стартах, на сборе в Куршевеле не будет. В прошлом сезоне Плющенко работал с Мишиным именно на этом альпийском курорте. «Плющенко не приедет, у него замечательное шоу “Щелкунчик”, на которое я был приглашен», — добавил Мишин.