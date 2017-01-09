Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28364882/
9 января 2017, 12:33 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Мишин: Итальянская фигуристка Костнер отправится на ЧЕ после сбора в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном катании итальянская фигуристка Каролина Костнер отправится на чемпионат Европы после сбора в Санкт-Петербурге, заявил агентству «Р-Спорт» тренер спортсменки Алексей Мишин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет 25—28 января в чешской Остраве.

«Наша группа работает в Куршевеле, Лиза Туктамышева готовится к Универсиаде, Саша Петров — к юношескому чемпионату мира, Каролина Костнер — к чемпионату Европы. Каролина оттачивает флип и лутц, которые у нее восстановлены, но не настолько, как хотелось бы. После сбора в Куршевеле она отправится в Санкт-Петербург, а оттуда — в Остраву на чемпионат Европы. От Лизы мы ждем тройного акселя, но дождемся ли, я не знаю», — сказал Мишин по телефону.

Собеседник агентства подтвердил, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, объявившего, что в текущем сезоне он не выступит на официальных стартах, на сборе в Куршевеле не будет. В прошлом сезоне Плющенко работал с Мишиным именно на этом альпийском курорте. «Плющенко не приедет, у него замечательное шоу “Щелкунчик”, на которое я был приглашен», — добавил Мишин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Панова: Фигуристке Сотсковой вполне по силам пройти национальный отбор на ЧЕ и ЧМ

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Мария Сотскова обладает всеми возможностями, чтобы пробиться на чемпионаты Европы и мира, успешно выступив на национальном чемпионате, заявила агентству «Р-Спорт» экс-тренер спортсменки Светлана Панова.
Еще 2 новости  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года