Мишин: Итальянская фигуристка Костнер отправится на ЧЕ после сбора в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном катании итальянская фигуристка Каролина Костнер отправится на чемпионат Европы после сбора в Санкт-Петербурге, заявил агентству «Р-Спорт» тренер спортсменки Алексей Мишин.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет
«Наша группа работает в Куршевеле, Лиза Туктамышева готовится к Универсиаде, Саша Петров — к юношескому чемпионату мира, Каролина Костнер — к чемпионату Европы. Каролина оттачивает флип и лутц, которые у нее восстановлены, но не настолько, как хотелось бы. После сбора в Куршевеле она отправится в
Собеседник агентства подтвердил, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, объявившего, что в текущем сезоне он не выступит на официальных стартах, на сборе в Куршевеле не будет. В прошлом сезоне Плющенко работал с Мишиным именно на этом альпийском курорте. «Плющенко не приедет, у него замечательное шоу “Щелкунчик”, на которое я был приглашен», — добавил Мишин.
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