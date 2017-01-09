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9 января 2017, 11:09 | Зимние: Фигурное катание | УралПолит.ру

​Жена Дмитрия Пескова летит в Екатеринбург: еще есть шанс встретиться

В Екатеринбурге выступит жена пресс-секретаря президента России, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Она участвует в шоу «Ледниковый период», которое состоится 10 февраля. Вместе с ней на лед выйдут Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и другие олимпийские чемпионы и призеры.

Шоу состоится 10 февраля, стоимость билетов от 1600 до 2800 рублей. По данным онлайн-сервисов продажи билетов, за месяц до представления доступны билеты во всех секторах КРК «Уралец».

Татьяна Навка вернется в Екатеринбург спустя два года: в феврале 2015 она также с командой Ильи Авербуха представляла на Урале ледовое шоу «Одноклассники».
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