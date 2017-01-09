​Жена Дмитрия Пескова летит в Екатеринбург: еще есть шанс встретиться

Шоу состоится 10 февраля, стоимость билетов от 1600 до 2800 рублей. По данным онлайн-сервисов продажи билетов, за месяц до представления доступны билеты во всех секторах КРК «Уралец».

Татьяна Навка вернется в Екатеринбург спустя два года: в феврале 2015 она также с командой Ильи Авербуха представляла на Урале ледовое шоу «Одноклассники».