Жена Дмитрия Пескова летит в Екатеринбург: еще есть шанс встретиться
В Екатеринбурге выступит жена
пресс-секретаря президента России, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Она участвует в шоу «Ледниковый период», которое состоится 10 февраля. Вместе с ней на лед выйдут Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и другие олимпийские чемпионы и призеры.
Шоу состоится 10 февраля, стоимость билетов от 1600 до 2800 рублей. По данным
Татьяна Навка вернется в Екатеринбург спустя два года: в феврале 2015 она также с командой Ильи Авербуха представляла на Урале ледовое шоу «Одноклассники».
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