Александр Горшков: В заявлении UKAD нет ничего нового — это политика
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал заявление главы UKAD о необходимости отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх-2018.
По словам Горшкова, в заявлении Дэвида Кенворти нет ничего нового.
— Я не знаю, на чем основано заявление главы Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти о том, что российскую сборную необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Ведь UKAD сейчас сотрудничает с РУСАДА. Думаю, в этом нет ничего нового — это
Будем надеяться, что история, произошедшая с нашими спортсменами перед летними Олимпийскими играми в
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