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https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28358815/
8 января 2017, 17:09 | Зимние: Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Александр Горшков: В заявлении UKAD нет ничего нового — это политика

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал заявление главы UKAD о необходимости отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх-2018.

По словам Горшкова, в заявлении Дэвида Кенворти нет ничего нового.

— Я не знаю, на чем основано заявление главы Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти о том, что российскую сборную необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Ведь UKAD сейчас сотрудничает с РУСАДА. Думаю, в этом нет ничего нового — это по-прежнему политика.

Будем надеяться, что история, произошедшая с нашими спортсменами перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, не повторится вновь. С происходящим необходимо бороться более решительно. (Любовь КОНЯЕВА).
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