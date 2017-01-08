По словам Горшкова, в заявлении Дэвида Кенворти нет ничего нового.

— Я не знаю, на чем основано заявление главы Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти о том, что российскую сборную необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Ведь UKAD сейчас сотрудничает с РУСАДА. Думаю, в этом нет ничего нового — это по-прежнему политика.