ВДНХ против парка Горького
В зимнее время года вопрос активного отдыха встает особенно остро. Как провести время на улице, чтобы не замерзнуть и получить положительные эмоции?
Корреспондент «Советского спорта», задавшись этим вопросом, отправился исследовать самые популярные катки Москвы.
«Какой же холодный вечер!» — закралась мысль, когда выходил из метро на «Октябрьской». Вместо того чтобы «сидеть дома и смотреть телевизор», как советовал кот Матроскин из Простоквашина, я решил провести вечер на свежем воздухе и поэтому отправился исследовать московские катки.
Родители часто ходили в Парк культуры и отдыха имени Горького, когда были студентами, поэтому решил сначала отправиться туда. Снег кружился и падал за ворот. За билетами выстроилась длинная очередь, в которой мне было суждено замерзнуть, если бы не пара, спешащая мимо касс к мосту.
— Там касса с другой стороны есть, не мерзни, иди за мной, — сказал парень.
Я пошел, не раздумывая. Очереди, действительно, не было. В окошке грозного вида женщина спросила: «Студент?». «Нет», — рассеянно ответил я. Пришлось заплатить полную стоимость сеанса — 300 рублей.
Прокат коньков бесплатный, залог тоже не нужен, так что каток в парке Горького стал доступнее. «Все коньки же к весне вынесут!» — подумали вы, но действия с ними отмечаются в электронной
И тут на пути вырос охранник.
— Алкоголя с собой нет?
— Нет.
Он посмотрел недоверчиво, но сумку проверять не стал. В раздевалке было
После езды по нескольким маршрутам становится скучно, поэтому приходить в сюда одному не лучшая идея. Душа просила перемен, и я поехал на другой московский каток — на ВДНХ.
Охранник на выходе еще раз странно посмотрел:
— Ты
— Да одному скучно.
— Это все потому что «с собой» ничего не взял, — улыбнулся он.
Я посмеялся и прошел через турникет. Коньки выносить не стал.
Уже через 40 минут передо мной находился Главный каток страны. Такое название катку на ВДНХ было официально присвоено в 2014 году, когда он попал в Книгу рекордов России. Здесь пришлось отстоять очередь. Пока стоял, поучаствовал в групповой дискуссии о докладе Ричарда Макларена. Оказалось, много неравнодушных к теме допинга в спорте. Наконец, за билет и прокат коньков было заплачено (в сумме получилось в два раза дороже, чем в ЦПКиО им. Горького), и острые лезвия заскользили по льду примерно такого же качества, что и на первом катке.
Здесь не было узких дорожек, но был большой круг вокруг фонтанов «Дружба Народов» и «Каменный цветок». Сбоку хоккейная коробка с трибунами, что поразило, и неподалеку — медпункт.
На детском катке тренер обучал катанию мальчика лет шести. Я подъехал к ним.
— Как успехи?
— Добротный хоккеист будет, — смеясь, ответил инструктор, представившись Андреем.
— А давно работаете здесь?
— Второй год. А что, зарплату платят, практика хорошая, что еще надо?
— Практика?
— Ну да, я в РГУФКе учусь, на тренера, поэтому набираюсь опыта.
— Понятно, успехов. Дружище, а тебе — выиграть Олимпиаду!
— Спасибо, — сказал мальчик, смущаясь, но продолжая постигать азы катания.
На выставке людей уже было больше. Оно и понятно: многие вернулись с работы и отправились на каток отдохнуть. Некоторые заезжали в кафе, которые сделаны с расчетом на людей в коньках. Таких точек питания на ВДНХ десять, в парке Горького — чуть меньше.
Атмосфера на самых популярных катках Москвы очень приятная и семейная. Мне
Домой я попал почти в полночь. Осторожно открылись двери метро, и люди устало выходили из вагонов. Перед выходом из метро мужчина придержал дверь и оглянулся. Это был тот самый охранник из Парка Горького! Он улыбнулся мне на прощание, поняв, что «с собой» я так ничего и не взял.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter