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3 января 2017, 17:26 | Зимние: Фигурное катание | Советский спорт

Она взрослеет! Чемпионка мира предстала в необычном для себя образе

Евгения Медведева исполнила на шоу в Испании показательный номер под лирическую музыку, которую никогда не использовала для своих программ.

Евгения <span class=error>Медведева</span> исполнила на шоу в Испании показательный номер под лирическую музыку которую никогда не использовала для своих программ. Увеличить
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После чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске почти все его участники провели еще несколько тренировок и ушли на маленькие новогодние каникулы. А вот чемпионка мира Евгения Медведева отправилась в Испанию, где приняла участие в шоу под названием Revolution Ice.

Организатором шоу выступил двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, постановшиком — известный хореограф Дэвид Уилсон, а среди приглашенных участников оказались многие знаменитости — двукратные золотые медалисты чемпионатов мира в парном катании канадцы Меган Дюамель/Эрик Редфорд, экс-чемпионы мира в танцах на льду итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте, известная финская фигуристка Кира Корпи, великолепный ледовый артист и хореограф Миша Джи.

Именно с представления Миши начался номер Евгении, в котором чемпионка мира предстала в необычном образе. За два года все уже привыкли видеть в исполнении Медведевой сложные с хореографической точки зрения программы, в которых она разыгрывает целые спектакли. И кое-кто уже стал обвинять фигуристку чуть ли не в однобокости — не объясняя при этом, почему надо изменять стилю, в котором ты гармоничен и который приносит тебе успех.

Но вот и ответ скептикам — Женя исполняет лирический номер, в котором абсолютно естественна и завораживает от первой и до последней секунды катания. Да, это показательные выступления, в которых сложных элементов минимум, но теперь совершенно легко представить Медведеву и в спортивной программе под лирику. А еще подумалось — чемпионка мира, может быть, все так же любит мультики, но она взрослеет….
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