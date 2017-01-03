Она взрослеет! Чемпионка мира предстала в необычном для себя образе
Евгения Медведева исполнила на шоу в Испании показательный номер под лирическую музыку, которую никогда не использовала для своих программ.
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После чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске почти все его участники провели еще несколько тренировок и ушли на маленькие новогодние каникулы. А вот чемпионка мира Евгения Медведева отправилась в Испанию, где приняла участие в шоу под названием Revolution Ice.
Организатором шоу выступил двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, постановшиком — известный хореограф Дэвид Уилсон, а среди приглашенных участников оказались многие знаменитости — двукратные золотые медалисты чемпионатов мира в парном катании канадцы Меган Дюамель/Эрик Редфорд,
Именно с представления Миши начался номер Евгении, в котором чемпионка мира предстала в необычном образе. За два года все уже привыкли видеть в исполнении Медведевой сложные с хореографической точки зрения программы, в которых она разыгрывает целые спектакли. И
Но вот и ответ скептикам — Женя исполняет лирический номер, в котором абсолютно естественна и завораживает от первой и до последней секунды катания. Да, это показательные выступления, в которых сложных элементов минимум, но теперь совершенно легко представить Медведеву и в спортивной программе под лирику. А еще подумалось — чемпионка мира, может быть, все так же любит мультики, но она взрослеет….
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