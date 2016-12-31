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31 декабря 2016, 8:36 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014 из-за манипуляций с допинг-пробой

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в одиночном катании, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в одиночном катании сообщает La Gazzetta dello Sport. Увеличить
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В начале декабря была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. От участия в Играх-2016 из-за допинг-скандалов были отстранены российские легкоатлеты, тяжелоатлеты и паралимпийцы в полном составе.

По сообщению источника, Сотникова вошла в число спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с допинг-пробами. При этом итальянское издание отмечает, что речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене. Кроме того, отмечается, что анализ мочи российской спортсменки был чист. Как пишет La Gazzetta dello Sport, пробирка с пробой Сотниковой имеет царапину «первого типа», что свидетельствует о возможном вскрытии пробирки и возможных манипуляциях с ней.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании. Серебро досталось Ким Ю На из Южной Кореи, бронзу выиграла итальянка Каролина Костнер.

Также по сообщению итальянской газеты, в списке подозреваемых оказались российские фигуристки Татьяна Волосожар и Ксения Столбова. На Играх в Сочи Волосожар в паре с Максимом Траньковым завоевала золото в соревнованиях спортивных пар, а Столбова и Федор Климов стали обладателями серебра.
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