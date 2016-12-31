Как Сотникова стала чемпионкой Сочи
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова, как уже сообщал «СЭ», может оказаться в центре допингового скандала, который разгорелся с новой силой после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, с
Напоминаем, как Сотникова триумфально провела турнир одиночниц Сочи-2014. О победе россиянки обозреватель «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ передала из дворца спорта «Айсберг» в столице Игр материал «Аделина первая».
В финале женского одиночного катания случилась российская суперсенсация: 17-летняя дебютантка Игр Аделина Сотникова блистательно исполнила произвольную программу, получила за нее феноменальную сумму баллов (149,95) и завоевала золото!
До начала женского турнира американские и канадские журналисты постоянно задавались вопросом: как в России относятся к Юлии Липницкой? И понимают ли, что если она победит в Сочи, ее победа будет ничуть не менее значима, чем победа (теперь, правда, уже гипотетическая) российских хоккеистов над канадскими? Об Аделине Сотниковой тоже говорилось немало. О фигурном катании в Америке пишут те, кто изучил этот вид спорта давно, досконально и не склонен переоценивать значимость тех или иных достижений. Как и недооценивать их. Это мы, фанатично любя, не уставали выискивать в катании Сотниковой недостатки, возводя их в степень. И тем самым нарисовали себе портрет ребенка, излишне задавленного ответственностью, сложностью — и оттого постоянно ошибающегося в соревнованиях.
Аделина же тем временем просто стала первой в очень многих вещах. В сложности программ, которую она сумела сохранить, невзирая ни на какие проблемы взросления. В завоеванном после семи безмедальных чемпионатов титуле
— Вас четыре года называли олимпийской надеждой Сочи. Это сильно давило или только заводило? — спросили Сотникову в смешанной зоне, пока еще каталась будущая
— Поначалу было приятно. Но потом пошло давление. В моей голове
— Когда у вас родилась олимпийская мечта?
— В 2010 году, когда с чемпионата России ребята отбирались в Ванкувер. И когда я смотрела ту Олимпиаду со стороны, чувствовала, что тоже хочу на Игры. На свои Игры. Понимала, что попасть туда будет непросто, ведь именно сейчас в России появилось много сильных девочек. И было понятно, что фигурное катание только растет….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter