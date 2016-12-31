Как Сотникова стала чемпионкой Сочи

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Как утверждает La Gazzetta dello Sport, с допинг-пробой фигуристки могли быть произведены манипуляции. При этом отмечается, что речь не идет о положительном тесте или замене пробирки. Также итальянское издание упоминает имена фигуристок Татьяны Волосожар и Ксении Столбовой, что может поставить под сомнение золото в командном турнире, а также золото и серебро в парном катании.

Напоминаем, как Сотникова триумфально провела турнир одиночниц Сочи-2014. О победе россиянки обозреватель «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ передала из дворца спорта «Айсберг» в столице Игр материал «Аделина первая».

В финале женского одиночного катания случилась российская суперсенсация: 17-летняя дебютантка Игр Аделина Сотникова блистательно исполнила произвольную программу, получила за нее феноменальную сумму баллов (149,95) и завоевала золото!

До начала женского турнира американские и канадские журналисты постоянно задавались вопросом: как в России относятся к Юлии Липницкой? И понимают ли, что если она победит в Сочи, ее победа будет ничуть не менее значима, чем победа (теперь, правда, уже гипотетическая) российских хоккеистов над канадскими? Об Аделине Сотниковой тоже говорилось немало. О фигурном катании в Америке пишут те, кто изучил этот вид спорта давно, досконально и не склонен переоценивать значимость тех или иных достижений. Как и недооценивать их. Это мы, фанатично любя, не уставали выискивать в катании Сотниковой недостатки, возводя их в степень. И тем самым нарисовали себе портрет ребенка, излишне задавленного ответственностью, сложностью — и оттого постоянно ошибающегося в соревнованиях.

Аделина же тем временем просто стала первой в очень многих вещах. В сложности программ, которую она сумела сохранить, невзирая ни на какие проблемы взросления. В завоеванном после семи безмедальных чемпионатов титуле вице-чемпионки Европы. В ошеломительно высокой планке требований, предъявляемых к самой себе. Наконец, в том, что именно за ней — и во многом ориентируясь на нее, — потянулись все те девочки, которые сейчас составляют золотой запас страны. Пока — юниорский. Но, как ни крути, за будущее четырехлетие в этом виде фигурного катания нам беспокоиться точно нечего. В четверг она стала первой еще раз. И это достижение можно смело считать самым ценным и самым невероятным в ее 17-летней жизни.

— Вас четыре года называли олимпийской надеждой Сочи. Это сильно давило или только заводило? — спросили Сотникову в смешанной зоне, пока еще каталась будущая вице-чемпионка, Юна Ким.

— Поначалу было приятно. Но потом пошло давление. В моей голове что-то поменялось, прессинг был именно на психику. Но ко вчерашнему дню я, наконец, смогла все поправить. И как результат — показала свое катание. Да, именно в такие моменты понимаешь, что все не зря. Когда катаешься чисто на таких важных соревнованиях, то понимаешь: оно того стоит. И это — непередаваемо.

— Когда у вас родилась олимпийская мечта?

— В 2010 году, когда с чемпионата России ребята отбирались в Ванкувер. И когда я смотрела ту Олимпиаду со стороны, чувствовала, что тоже хочу на Игры. На свои Игры. Понимала, что попасть туда будет непросто, ведь именно сейчас в России появилось много сильных девочек. И было понятно, что фигурное катание только растет….