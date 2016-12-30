Источник: допинг-пробы Сотниковой на ОИ-2014 были вскрыты

На очереди у итальянских журналистов фигурное катание. И, в частности, золото российской фигуристки Аделины Сотниковой в женском одиночном катании. По информации издания, допинг-пробы 17-летней чемпионки могли быть вскрыты.



«Еще слишком рано давать какие-либо комментарии по столь деликатному вопросу. Но, думаю, что для тех, кто хочет видеть спорт чистым, любое подобное подозрение является разочарованием», — цитирует издание бронзового призера Игр в Сочи итальянку Каролину Костнер.



Также в статье, как бы между прочим, упомянуты Татьяна Волосожар и Ксения Столбова, что ставит под сомнение золото россиян в командном турнире.