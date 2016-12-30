Источник: допинг-пробы Сотниковой на ОИ-2014 были вскрыты
Итальянская газета La Gazzetta dello Sport открывает всё новые имена российских чемпионов и призёров Игр в Сочи, которые подозреваются в манипуляциях с
допинг-пробами.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На очереди у итальянских журналистов фигурное катание. И, в частности, золото российской фигуристки Аделины Сотниковой в женском одиночном катании. По информации издания,
«Еще слишком рано давать
Также в статье, как бы между прочим, упомянуты Татьяна Волосожар и Ксения Столбова, что ставит под сомнение золото россиян в командном турнире.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter