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30 декабря 2016, 23:08 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Источник: допинг-пробы Сотниковой на ОИ-2014 были вскрыты

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport открывает всё новые имена российских чемпионов и призёров Игр в Сочи, которые подозреваются в манипуляциях с допинг-пробами.

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport открывает всё новые имена российских чемпионов и призёров Игр в Сочи которые подозреваются в манипуляциях с <nobr>допинг-пробами.</nobr> Увеличить
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На очереди у итальянских журналистов фигурное катание. И, в частности, золото российской фигуристки Аделины Сотниковой в женском одиночном катании. По информации издания, допинг-пробы 17-летней чемпионки могли быть вскрыты.

«Еще слишком рано давать какие-либо комментарии по столь деликатному вопросу. Но, думаю, что для тех, кто хочет видеть спорт чистым, любое подобное подозрение является разочарованием», — цитирует издание бронзового призера Игр в Сочи итальянку Каролину Костнер.

Также в статье, как бы между прочим, упомянуты Татьяна Волосожар и Ксения Столбова, что ставит под сомнение золото россиян в командном турнире.
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