Климов: Не исключаю, что по окончании карьеры стану тренером

«Раньше я всегда говорил, что нет, не буду работать тренером, потому что перед глазами пример мамы, которая всю жизнь проработала на катке, и я знаю, насколько это сложная профессия, какие проблемы возникают, как тяжело переживает тренер уход учеников. Я видел, что мама болеет за каждого своего спортсмена, отдаёт работе всю себя. И, глядя на это, я говорил, что никогда не буду заниматься тренерской деятельностью.



Но с годами взгляды меняются. И я не исключаю такого варианта. Если будут интересные предложения, с кем и где поработать, почему бы их не рассмотреть. Надеюсь, так и будет в будущем, но пока мы в настоящем», — приводит слова Климова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.