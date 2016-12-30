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30 декабря 2016, 1:07 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Климов: Не исключаю, что по окончании карьеры стану тренером

Фёдор Климов, олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр-2014 в Сочи, вице-чемпион мира, трёхкратный чемпион России по фигурному катанию в паре с Ксенией Столбовой, рассказал, что рассматривает вероятность тренерской работы по окончании карьеры.

«Раньше я всегда говорил, что нет, не буду работать тренером, потому что перед глазами пример мамы, которая всю жизнь проработала на катке, и я знаю, насколько это сложная профессия, какие проблемы возникают, как тяжело переживает тренер уход учеников. Я видел, что мама болеет за каждого своего спортсмена, отдаёт работе всю себя. И, глядя на это, я говорил, что никогда не буду заниматься тренерской деятельностью.

Но с годами взгляды меняются. И я не исключаю такого варианта. Если будут интересные предложения, с кем и где поработать, почему бы их не рассмотреть. Надеюсь, так и будет в будущем, но пока мы в настоящем», — приводит слова Климова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
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