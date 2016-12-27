Рукавицын: Вне всяких сомнений, Алиева выхолостил старт в Марселе

Дмитрий продемонстрировал пятый результат. 10 декабря Алиев победил в финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Марселе (Франция)



«Вне всяких сомнений, Диму выхолостил старт в Марселе. Положительные эмоции отнимают очень много сил, тем более что Алиев спортсмен тонко чувствующий. Мне кажется, прокататься в Челябинске в полную силу ему помешала ещё и усталость. Слишком много эмоций Алиев выплеснул в финале Гран-при. Но старт во Франции сыграл и положительную роль, потому что как раз после финала Дима стал серьёзнее, осознаннее относиться ко всему. Я вижу, как у него появилась способность контроля в голове, как в критической ситуации он начал принимать верные решения. Самоконтроля появилось больше», — цитирует Рукавицына официальный сайт ФФККР.