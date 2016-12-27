Рукавицын: Вне всяких сомнений, Алиева выхолостил старт в Марселе
Евгений Рукавицын, тренер фигуриста Дмитрия Алиева, прокомментировал выступление подопечного на чемпионате России в Челябинске.
Дмитрий продемонстрировал пятый результат. 10 декабря Алиев победил в финале юниорской серии
«Вне всяких сомнений, Диму выхолостил старт в Марселе. Положительные эмоции отнимают очень много сил, тем более что Алиев спортсмен тонко чувствующий. Мне кажется, прокататься в Челябинске в полную силу ему помешала ещё и усталость. Слишком много эмоций Алиев выплеснул в финале
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter