Гончаренко: У Радионовой появилось какое-то самолюбование, «жаление» себя

На прошедшем в Челябинске чемпионате России двукратная чемпионка мира среди юниоров, призёр чемпионата мира и Европы, чемпионка России 2015 года заняла пятое место.



«Человек, спортсмен, особенно это касается девочек, растёт, меняется не только внешне, но и формируется психологически. И в какой-то момент Лена из боевого ребёнка превратилась в вальяжную леди, томную, загадочную, красивую, и это сказалось на её настрое. Я уже не видела того, что было раньше, мол, сейчас выйду и обязательно стану первой. Появилось какое-то самолюбование, “жаление” себя в той или иной степени. Но ничто не проходит бесследно. И Лена, наконец, выходит из этого состояния. Немножко поздно для этого сезона спортсменка стала такой, какой была всегда, захотела, как мы выражаемся, “всех порвать”.



Да, она чуть не успевает, но не всё сразу. Лена есть Лена. Это лидер, боец. Ей непросто, но она старается. Она очень многое переосмыслила, и это хорошо. Радионова была, есть и будет. Я в этом не сомневалась никогда. Она не сдастся никогда, и я не сдамся никогда. Мы с ней соревновались, соревнуемся и будем соревноваться, и будем усложнять программы и идти вперёд.

Нас многие поддерживают, помогают. У меня есть подруга за границей Наташа Попова, которая оказывает огромную помощь по музыке, и не только с этим, не спит ночами, смотрит, переживает. И таких много. Мы не можем не оправдать их доверие.



Лену любят все. Не только я, Татьяна Анатольевна, Саша Успенский, Аня Билибина, но и огромное количество болельщиков. Лена, с её открытыми на мир и миру глазами, очень солнечный человек. И когда она катается, то для меня это что-то божественное, то, что хочется смотреть», — цитирует Гончаренко официальный сайт ФФККР.