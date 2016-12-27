Гончаренко: У Радионовой появилось какое-то самолюбование, «жаление» себя
Тренер Инна Гончаренко рассказала о трудностях, которые испытывает фигуристка Елена Радионова в нынешнем сезоне.
На прошедшем в Челябинске чемпионате России двукратная чемпионка мира среди юниоров, призёр чемпионата мира и Европы, чемпионка России 2015 года заняла пятое место.
«Человек, спортсмен, особенно это касается девочек, растёт, меняется не только внешне, но и формируется психологически. И в
Да, она чуть не успевает, но не всё сразу. Лена есть Лена. Это лидер, боец. Ей непросто, но она старается. Она очень многое переосмыслила, и это хорошо. Радионова была, есть и будет. Я в этом не сомневалась никогда. Она не сдастся никогда, и я не сдамся никогда. Мы с ней соревновались, соревнуемся и будем соревноваться, и будем усложнять программы и идти вперёд.
Нас многие поддерживают, помогают. У меня есть подруга за границей Наташа Попова, которая оказывает огромную помощь по музыке, и не только с этим, не спит ночами, смотрит, переживает. И таких много. Мы не можем не оправдать их доверие.
Лену любят все. Не только я, Татьяна Анатольевна, Саша Успенский, Аня Билибина, но и огромное количество болельщиков. Лена, с её открытыми на мир и миру глазами, очень солнечный человек. И когда она катается, то для меня это
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