Ковтун: Я люблю атлетический стиль фигурного катания, как у Патрика Чана

«Многое зависит от настроя. Вот ты готов, а потом через секунду можешь вообще перестать понимать, что происходит. А потом снова готов. Нужно этот хрупкий момент научиться ловить. Я умею это делать, но у меня было слишком большое желание показать, на что я способен. Нужно было себя усмирить, поменьше думать о давлении судей и о том, чтобы доказать себе и тренеру, что я могу. Не надо мудрить — нужно делать свою работу, кататься для зрителей.



За кого из современных фигуристов я болею? Мне нравится Хавьер Фернандес, всегда болел за него. Люблю атлетический стиль катания, например как у Патрика Чана. Я считаю, что мужское одиночное катание красиво, если смотрится мощно», — сказал Ковтун в эксклюзивном интервью «Чемпионату».