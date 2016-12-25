Елена Радионова: Чемпионат России был непростым стартом, но через это надо пройти
Призер чемпионатов Европы и мира Елена Радионова отметила, что выступление на чемпионате России далось ей непросто.
Фигуристка показала только пятый результат и не отобралась на чемпионат Европы.
«Спасибо большое всем за поддержку и переживания! Спасибо всем, кто верил и верит в меня! Это был непростой старт, но через это тоже надо пройти. Я знаю, что все что ни делается, все к лучшему! И главное не забывать, что
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