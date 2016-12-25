Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28252104/
25 декабря 2016, 19:26 | Зимние: Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Елена Радионова: Чемпионат России был непростым стартом, но через это надо пройти

Призер чемпионатов Европы и мира Елена Радионова отметила, что выступление на чемпионате России далось ей непросто.

Фигуристка показала только пятый результат и не отобралась на чемпионат Европы.

«Спасибо большое всем за поддержку и переживания! Спасибо всем, кто верил и верит в меня! Это был непростой старт, но через это тоже надо пройти. Я знаю, что все что ни делается, все к лучшему! И главное не забывать, что жизнь-бумеранг!» — написала Радионова на странице в Instagram.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
25 декабря

Эменике возвращается, кто перейдет в "Зенит". Трансферный онлайн

Тушите свет. Самый безобразный матч в истории СССР и Канады

У "Динамо" все очень плохо