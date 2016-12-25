Показательные выступления фигуристов на чемпионате России начнутся с минуты молчания

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Показательные выступления фигуристов на чемпионате России в Челябинске начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Жаль, что такое произошло. Да, мы начнем показательные выступления с минуты молчания», — сказал он.

На борту Ту-154 находились 84 пассажира и 8 членов экипажа — военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело.