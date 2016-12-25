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25 декабря 2016, 10:45 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристки Туктамышева и Радионова включены в состав сборной РФ на Универсиаду-2017

ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева и бронзовый призер мирового первенства-2015 Елена Радионова включены в состав сборной России на Универсиаду-2017 в Алма-Ате, сообщил журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

В воскресенье в Челябинске состоялось заседание исполкома ФФККР.

Кроме Туктамышевой и Радионовой на Универсиаде в Алма-Ате выступят:

танцы на льду — Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Василиса Даванкова/Антон Шибнев;.

мужчины — Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов;.

женщины — Алена Леонова, чемпионка Универсиады-2015;.

пары — Алиса Ефимова/Александр Коровин, Богдана Лукашевич/Александр Степанов.

Зимняя Универсиада в Алма-Ате пройдет с 28 января по 8 февраля 2017 года.
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