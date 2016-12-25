Фигуристки Туктамышева и Радионова включены в состав сборной РФ на Универсиаду-2017

В воскресенье в Челябинске состоялось заседание исполкома ФФККР.

Кроме Туктамышевой и Радионовой на Универсиаде в Алма-Ате выступят:

танцы на льду — Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Василиса Даванкова/Антон Шибнев;.

мужчины — Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов;.

женщины — Алена Леонова, чемпионка Универсиады-2015;.

пары — Алиса Ефимова/Александр Коровин, Богдана Лукашевич/Александр Степанов.