Фигуристки Туктамышева и Радионова включены в состав сборной РФ на Универсиаду-2017
ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева и бронзовый призер мирового первенства-2015 Елена Радионова включены в состав сборной России на Универсиаду-2017 в Алма-Ате, сообщил журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
В воскресенье в Челябинске состоялось заседание исполкома ФФККР.
Кроме Туктамышевой и Радионовой на Универсиаде в
танцы на льду — Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Василиса Даванкова/Антон Шибнев;.
мужчины — Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов;.
женщины — Алена Леонова, чемпионка Универсиады-2015;.
пары — Алиса Ефимова/Александр Коровин, Богдана Лукашевич/Александр Степанов.
Зимняя Универсиада в
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