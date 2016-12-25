Фигуристы Погорилая и Ковтун включены в состав сборной России на ЧЕ в Остраве

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Спортсмены, занявшие первые и вторые места на чемпионате России, состоявшемся в Челябинске 22—24 декабря , автоматически отобрались на чемпионат Европы. Это одиночники Евгения Медведева, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Александр Самарин, спортивные пары Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также танцевальные дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин.

Как заявил журналистам генеральный директор ФФККР Александр Коган, обладатели третьих квот для выступления в Остраве определялись тренерским советом и исполкомом ФФККР, принявшими решение следовать спортивному принципу и отправить на чемпионат Европы бронзовых призеров российского первенства: Максима Ковтуна, Наталью Забияко/Александра Энберта, Викторию Синицину/Никиту Кацалапова, а также Анну Погорилую, ставшую в Челябинске четвертой, однако Алина Загитова, занявшая второе место среди одиночниц, не сможет поехать в Остраву из-за слишком юного возраста.

В число запасных вошли одиночники Елена Радионова, Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева, Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Александр Петров, спортивные пары Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев, танцевальные дуэты Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Евдокимова/Егор Базин.