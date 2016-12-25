Фигуристы Погорилая и Ковтун включены в состав сборной России на ЧЕ в Остраве
ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет 25—28 января в чешской Остраве.
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Спортсмены, занявшие первые и вторые места на чемпионате России, состоявшемся в Челябинске
Как заявил журналистам генеральный директор ФФККР Александр Коган, обладатели третьих квот для выступления в Остраве определялись тренерским советом и исполкомом ФФККР, принявшими решение следовать спортивному принципу и отправить на чемпионат Европы бронзовых призеров российского первенства: Максима Ковтуна, Наталью Забияко/Александра Энберта, Викторию Синицину/Никиту Кацалапова, а также Анну Погорилую, ставшую в Челябинске четвертой, однако Алина Загитова, занявшая второе место среди одиночниц, не сможет поехать в Остраву
В число запасных вошли одиночники Елена Радионова, Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева, Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Александр Петров, спортивные пары Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев, танцевальные дуэты Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Евдокимова/Егор Базин.
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