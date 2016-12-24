Авербух: Серебро чемпионата России Загитовой — серьезная заявка на будущий сезон
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряная награда чемпионата России 14-летней фигуристки Алины Загитовой — это серьезная заявка на следующий сезон. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпийских игр — 2002,
хореограф-постановщик Илья Авербух.
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«Это серьезная заявка на будущий сезон, — отметил Авербух. — Девочки имеют свойство меняться от сезона к сезону, но потенциал у этой фигуристки гигантский. Уверен, если она сохранит свою форму к следующему году, она сможет тягаться и с Женей Медведевой».
Для Загитовой это был первый взрослый чемпионат России, в силу возраста спортсменка пока не претендует на участие в чемпионате Европы. На турнир попадают две лучшие спортсменки чемпионата России, участие в турнире себе обеспечили победительница турнира Медведева и Мария Сотскова, ставшая третьей.
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