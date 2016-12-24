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24 декабря 2016, 22:22 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Авербух: Медведева выросла из чемпионки мира в звезду фигурного катания

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионка России — 2017 Евгения Медведева сумела вырасти из чемпионки мира в суперзвезду фигурного катания. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпийских игр — 2002, хореограф-постановщик Илья Авербух.

Серебряный призер ОИ-2002 подчеркнул что Медведева прибавляет от старта к старту. Увеличить
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В субботу Медведева выиграла чемпионат России, сумев не только улучшить, пусть и неофициально, три своих лучших результата, являющихся рекордами мира, но и удивить даже собственных тренеров. Фигуристка в конце программы выполнила незапланированный каскад из тройного сальхова и двух тройных тулупов.

«От души поздравляю Женю, она сделала колоссальный скачок в этом сезоне — от чемпионки мира, которая всех покорила своей техникой в прошлом сезоне, до звезды фигурного катания, — подчеркнул Авербух. — Свидетельство тому зал, который стоя ей аплодировал, а в России поднять зал куда сложнее, чем в любой другой стране мира, такое случается только при исключительном выступлении. Таковым оно у Жени и было».

Авербух подчеркнул, что Медведева прибавляет от старта к старту.

«Видно, как Женя прибавляет от старта к старту, может это и незаметно для неспециалистов, но для меня, как для ее постановщика, это хорошо видно — сегодня ее выступление было лучшим в сезоне, она блестяще передала эмоции», — отметил он.

Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 233,57 балла.
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