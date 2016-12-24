Евгения Медведева: чемпионка-хулиганка

Рекорд — это, конечно же, для красного словца: результаты внутренних чемпионатов не могут быть официально зафиксированы в рекордной статистике. Но сам прокат был, безусловно, рекордным. И отчасти хулиганским: предпоследним из своих прыжковых элементов фигуристка исполнила «тройной» каскад из сальхова и двух тройных тулупов, то есть реализовала на практике то, что давно исполняла в тренировках.

Год назад это было бы чревато нулевой оценкой за элемент и потерей более чем тринадцати баллов: выполнять в программе более одного каскада из трех прыжков запрещено правилами. В нынешнем сезоне правила изменились: обнулению подлежит только «лишний» прыжок. По сути в каскаде было аж две ошибки: помимо «третьего лишнего» там присутствовал уже третий по счету тулуп, что тоже запрещено правилами. Но чемпионка мира вполне могла себе это позволить.

Несанкционированный каскад на самом деле давал ответ на вопрос, почему Женя столько времени остается во главе мирового женского катания: такого запаса прочности не наблюдается сейчас ни у одной взрослой фигуристки мира. Хотя уже сейчас понятно, что меньше чем через год, когда начнется олимпийский сезон, Медведевой придется гораздо тяжелее, нежели Загитовой, которая как раз достигнет «проходного» возраста и сможет выступать на основных турнирах: первый взрослый сезон — это всегда значительно проще во всех отношениях, нежели необходимость жесточайшим образом держать вес, не позволяя организму развиваться, и при этом выполнять колоссальный объем работы. Но по-другому на женской «лужайке» сейчас не выжить.

В целом женский турнир являл собой превосходную иллюстрацию того, что называют катанием «на разрыв». Сначала все свои силы на льду оставила Елена Радионова и разрыдалась после проката, еще не зная, что этого не хватит ни для медали, ни для того, чтобы оставить за собой место в сборной. Потом с такой же самоотдачей, сражаясь с накопившейся усталостью, поврежденным коленом, нервами и неправильным ребром на тройном флипе исполнила программу Анна Погорилая — и тоже ушла со льда в слезах. Первой после Медведевой, кому не заминусовали ни один из элементов, стала Мария Сотскова. И тоже заплакала — от обиды на себя. Из-за превращенного в одинарный акселя в третьем из каскадов.

По-хорошему тройка призеров должна была стоять на пьедестале именно в том порядке, в котором три спортсменки отобрались на чемпионат Европы: Медведева, Сотскова, Погорилая. Но карты смешала победительница недавнего юниорского «Гран-при» Алина Загитова: маленький прыгучий ребенок, играючи реализовавший недостижимую для взрослых спортсменок задачу: все семь прыжковых элементов Алина исполнила во второй половине программы. И Погорилая осталась без медали, хотя и с гарантированным местом в сборной.

Что стало причиной не слишком яркого выступления Анны — травма, или просто пошла на спад набранная к финалу «Гран-при» форма, остается только гадать. Возможно все вместе. Но как бы то ни было, задача-минимум оказалась выполненной.

В турнире спортивных пар все три вакансии были заняты дуэтами Нины Мозер, причем разница между вице-чемпионами личного олимпийского турнира Ксенией Столбовой/Федором Климовым и победителями финала «Гран-при» Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым составила всего 0,93. Не стану рассуждать, насколько справедлив этот результат: ошибались и те, и другие, а в таких случаях мнение крайне редко бывает единым. Скажу о другом. В тот момент, когда Столбова и Климов только начали свой прокат, стало пронзительно понятно, чего именно не хватает их соперникам и не хватало российскому парному катанию все те восемь месяцев, что Ксения с Федором залечивали травмы: яркости, индивидуальности и совершенно завораживающей постановки, из которой максимально извлечен хореографический потенциал.

Техническая часть программы оставляла желать много лучшего, что было совершенно объяснимо при том сроке тренировок, который был у фигуристов. Однако произвольная программа в прямом сравнении с ближайшими соперниками, тем не менее, наводила на мысль: Тарасова и Морозов безусловно способны набрать за прокат более высокую сумму баллов, нежели Ксения с Федором. Но сравниться с ними — пока нет.

ЧЕЛЯБИНСК. Чемпионат России.

Пары. Финал. 1. Столбова/Климов — 220,12. 2. Тарасова/Морозов — 219,19. 3. Забияко/Энберт — 201,91.

Женщины. Финал. 1. Медведева — 233,57. 2. Загитова — 221,21. 3. Сотскова — 219,90. 4. Погорилая — 215,62. 5. Радионова — 209,24… 8. Туктамышева — 194,52.