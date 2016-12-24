Загитова призналась, что от волнения у нее тряслись ноги на ЧР в Челябинске

14-летняя Загитова в субботу стала серебряным призером чемпионата России в Челябинске.

«Я очень подросла морально. У меня появился какой-то соревновательный опыт. Здесь было очень много народу, для меня это был просто шок, у меня ноги тряслись, и я не знала, что сделаю. Сама от себя ничего не ожидала, но все сделала», — сказала Загитова журналистам.

«Я счастлива, у меня даже эмоций не хватает, не знаю, как передать свою радость! Второе место — это просто без комментариев, я так рада. Все, что было сделано мной, было не зря. Но надо еще дальше стремиться выше!» — добавила фигуристка.

На вопрос, видела ли она каскад из трех тройных прыжков, сделанных Евгенией Медведевой, с которой Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе, юная спортсменка ответила: «Не видела, но, наверное, это просто супер, что она сделала так. То, что мы тренируемся вместе, очень сильно подстегивает меня стремиться выше. Она меня мотивирует».