Загитова призналась, что от волнения у нее тряслись ноги на ЧР в Челябинске
Фигуристка Алина Загитова заявила, что так сильно волновалась, выступая на своем первом взрослом чемпионате России в карьере, что у нее тряслись ноги.
14-летняя Загитова в субботу стала серебряным призером чемпионата России в Челябинске.
«Я очень подросла морально. У меня появился
«Я счастлива, у меня даже эмоций не хватает, не знаю, как передать свою радость! Второе место — это просто без комментариев, я так рада. Все, что было сделано мной, было не зря. Но надо еще дальше стремиться выше!» — добавила фигуристка.
На вопрос, видела ли она каскад из трех тройных прыжков, сделанных Евгенией Медведевой, с которой Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе, юная спортсменка ответила: «Не видела, но, наверное, это просто супер, что она сделала так. То, что мы тренируемся вместе, очень сильно подстегивает меня стремиться выше. Она меня мотивирует».
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