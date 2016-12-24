Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в Остраве
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы на чемпионате страны в Челябинске распределили между собой основные путевки на первенство Европы, которое пройдет с 25 по 29 января в чешской Остраве.
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Участие в чемпионате Европы себе обеспечили одиночники Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгения Медведева, Мария Сотскова, спортивные пары Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также танцевальные дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин. Третьи номера в воскресенье утвердит исполком Федерации фигурного катания на коньках России.
Медведева продолжает удивлять
Чемпионка мира, победительница финала серии
Второе место заняла 14-летняя Алина Загитова, которая, как и Медведева, является воспитанницей Этери Тутберидзе. В силу возраста фигуристка не претендует на отбор на чемпионат Европы.
Третий результат у Марии Сотсковой, ученицы Елены Буяновой. Четвертая — Анна Погорилая.
Коляда завоевал первое в карьере золото чемпионата России
Победителем национального отбора впервые в карьере, после тяжелейшей травмы, полученной в олимпийский год — перелома лодыжки, стал 21-летний Михаил Коляда из Санкт- Петербурга. В сумме за короткую и произвольную программы спортсмен набрал 283,48 балла.
Как рассказала ТАСС тренер спортсмена Валентина Чеботарева, после всего пережитого она чувствует себя по- настоящему счастливым тренером. Тандем спортсмена и тренера — нечастый пример бессменного сотрудничества на протяжении всей спортивной карьеры Коляды. Чеботарева тренирует фигуриста с пяти лет.
На втором месте оказался москвич Александр Самарин, который выступал в юниорском катании и даже не планировал отобраться на европейский чемпионат. Теперь спортсмену придется несколько изменить план подготовки, готовясь к поездке в Остраву. Его изначальной целью на чемпионате России был отбор на Универсиаду в
Бронзовый призер чемпионата России — Максим Ковтун, чемпион России последних трех лет. Прокат короткой программы фигуристу не удался, он стал лишь седьмым. Однако в произвольном прокате он собрался с эмоциями и силами и по сумме баллов смог подняться на третью ступень пьедестала.
Столбова и Климов победно вернулись на лед
Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи, серебряные призеры индивидуального Ксения Столбова и Федор Климов стали одними из самых долгожданных участников чемпионата в Челябинске — спортсмены вернулись на лед после восьмимесячного перерыва. И начали свое возвращение с победы, начав подготовку лишь за несколько недель до старта. Фигуристы пропустили начало сезона
Третьими также стали ученики группы Мозер, участники финала
Боброва и Соловьев — шестикратные чемпионы России
Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, воспитанники Александра Жулина, вновь подтвердили реноме сильнейшего дуэта России, завоевав уже шестое золото в карьере.
Серебряными призерами чемпионата впервые в карьере стали Александра Степанова и Иван Букин, воспитанники Ирины Жук и Александра Свинина. Фигуристы, дважды являвшиеся бронзовыми призерами национального чемпионата, совершили очевидный рывок, обойдя в произвольной программе почти на восемь баллов ближайших конкурентов Елену Ильиных и Руслана Жиганшина. А в общей сумме на 11 баллов бронзовых призеров турнира Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.
Третьи номера утвердят в воскресенье
Третьи номера сборной России на предстоящий в конце января будущего года чемпионат Европы в чешской Остраве, а также запасных Федерация фигурного катания на коньках объявит в воскресенье — по окончании тренерского совета и исполкома организации.
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